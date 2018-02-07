中国企业：去年小米科技突破千亿元营收，冀10个季度内重回中国第一

路透上海2月7日 - 正在冲刺海外上市的中国智能手机厂商小米科技提出新目标，小米公司董事长兼首席执行官（CEO）雷军周三提出，2017年公司营收已突破一千亿元人民币，希望公司在10个季度内重回中国智能手机第一的位置。

据小米手机官方微信，雷军在给员工的公开信中提到，公司仅用七年时间达到千亿营收，远远快于苹果、阿里巴巴等科技公司。他预计，今年中国手机市场规模将出现十多年来首次下降的趋势，同时品牌集中度也将进一步加剧，行业竞争将更加惨烈。

“我们没有退路，不能停留，只能向前！中国市场是小米的根基，...只有本土胜出，才能持续支撑国际业务稳步发展。只有赢在中国，才能赢得世界。”他说。

他指出，在国内市场小米要全面展开反击，积小胜成大胜，全力备战2019年本土决胜。

小米在中国本土市场上将面临苹果、三星电子、华为等多家国内外手机厂商的竞争。国内媒体披露的国际知名调研机构IDC最新数据，去年小米在中国的手机出货量为5,510万台，市场份额为12.4%，排名第四；华为以20.4%的市场排名第一。

从去年第二季开始，小米的全球销量已重返前五强，连续创造单季出货新高。去年第四季小米已上升至全球第四位。在国际市场，小米手机已进入全球70多个国家和地区，其中在印度市场超过三星排名第一，并在全球16个国家进入前五位。

雷军在信中并称，国际市场成长还只是开始，还有巨大的深耕空间，更何况全球市场版图上，大片大片市场还是空白，正等待小米去开拓。

据知情消息人士此前透露，小米已聘请中信里昂证券、摩根士丹利和高盛为其首次公开发行(IPO)的保荐人，小米估值可能高达1,000亿美元。小米IPO预计在今年下半年进行，有可能是今年全球最大的科技股上市。（完） (发稿 林琦; 审校 曾祥进)