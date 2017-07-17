中国企业：沙钢实控人旗下企业锦程沙洲拟持有重整后东北特钢43%股权

路透上海7月17日 - 正推进破产重整方案的中国东北特殊钢集团未来股权结构逐渐清晰。该集团旗下上市公司抚顺特钢周六公告称，沙钢集团实际控制人沈文荣控制的宁波梅山锦程沙洲股权投资公司、本钢板材拟分别持有重整后东北特钢集团43%和10%股权。

公告显示，宁波梅山保税港区锦程沙洲股权投资公司、本钢板材拟作为本次东北特钢集团及下属子公司重整的投资人。其中锦程沙洲投资约44.62亿元人民币，拟持有重整后东北特钢集团股权比例为43%；本钢板材投资10.38亿元，拟持有重整后东北特钢集团股权比例为10%。

此外，债权人拟持有重整后东北特钢集团股权比例约为47%。抚顺特钢称，本次东北特钢集团重整可能导致公司控股股东和实际控制人变更，但截至目前，东北特钢集团重整计划草案尚未最终生效，锦程沙洲参与东北特钢集团破产重整以及成为东北特钢集团的第一大股东亦存在不确定性。

上周相关上市公司已公告相关重组简要情况，本钢板材公告指出，通过参与本次重整，公司将向东北特钢等三家公司输出企业管理经验，复苏后的东北特钢将在业务方面与公司形成有效协同，有利于上市公司的发展。

新华社随后报导称，东北特钢集团及其管理人上周一（10日）已正式向大连市中级法院提交了重整计划草案。

2016年9月29日，大连市中级法院通知东北特殊钢集团，因债务违约其债权人已于9月26日正式向大连市中级法院申请对东北特殊钢集团及下属子公司东北特钢集团大连特殊钢有限责任公司、东北特钢集团大连高合金棒线材有限责任公司进行破产重整，但破产重整范围不包括上市公司抚顺特钢。

随后在当年10月10日，大连市中级法院裁定，受理上述债权人对东北特钢集团及下属子公司大连特殊钢公司、大连高合金棒线材公司的重整申请。大连银监局副局长张兆君今年5月曾透露，银行业对东北特钢的授信敞口约440亿元，其中大连辖区银行的授信敞口量为221亿元。（完） (发稿 边竞；审校 张喜良)