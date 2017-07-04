中国企业：西王集团解除对齐星集团托管协议，后者资不抵债将破产重整

路透上海7月4日 - 中国西王集团有限公司周二公告，周一(3日)到期解除对齐星集团的 托管协议，后者已资不抵债，下一步将进行破产重整。在托管期间内西王集团投入的资金， 待齐星集团进入破产重整程序后作为共益债务优先受偿，确保西王集团资金不受损失。 刊登在上海清算所的公告称，由于托管事项时间已到期，西王集团将不再投入资金，前 期为齐星集团及其子公司的产能恢复派驻的管理人员将有序退出。齐星集团后期处置方案 及重组管理方需要政府及相关人最终确定并签署协议。 西王集团表示，托管期间负责筹集资金用于托管目标的生产运行，发放职工工资及缴纳 相关保险，托管期间按照基准利率支付银行利息。自托管之日至2017年7月2日，公司累计垫 付营运资金、工资/社保及利息21,196.75万元人民币。上述费用将在未来重组后优先受偿。 另外，根据相关协议，西王集团对齐星集团及其10家子公司持有的部分公司股权、房屋 所有权、土地使用权及车辆采取了保全措施，保全财产价值10.20亿元。上述财产保全措施 已完成，西王集团有权进行追偿。 当地政府对托管事项的措施及下一步工作还包括：齐星集团进入破产重整程序后，采 取多种方式解除西王集团与齐星集团、县供电公司的担保关系，支持西王集团发展。 随着产销量的不断增加和产品价格的大幅提升，以及外延并入新业务等收入的增加，营 业收入及盈利水平大幅提升，西王集团自有资金能够保证自身经营现金流及托管齐星集团 所 需的资金投入。因此托管事项不会对生产经营造成不利影响，亦不会影响整体偿债能力。 以下为西王集团在银行间债市的相关债券明细： 债券代码 债券 债券简称 金额 期限 利率 到期日 种类 (亿元) CN011698697=CFXS 超短 16西王SCP005 10 九个月 4.90% 2017/07/25 融 CN011772004=CFXS 超短 17西王SCP001 10 九个月 6.00% 2017/11/13 融 CN011772008=CFXS 超短 17西王SCP002 10 七个月 6.00% 2017/09/17 融 CN041654047=CFXS 短融 16西王CP001 5 一年 5.98% 2017/08/29 CN041667014=CFXS 短融 16西王CP002 5 一年 5.98% 2017/09/06 CN041667015=CFXS 短融 16西王CP003 5 一年 5.20% 2017/10/18 CN101453002=CFXS 中票 14西王MTN001 4.6 五年 8.50% 2019/02/13 CN101554084=CFXS 中票 15西王MTN002 10 三年 7.50% 2018/11/24 CN101567001=CFXS 中票 15西王MTN001 10 三年 7.80% 2018/05/11 CN1382003=CFXS 中票 13西王MTN1 10 五年 6.60% 2018/01/10 CN1382083=CFXS 中票 13西王MTN2 8 五年 6.30% 2018/03/07 金额合计 87.6 此前有媒体称山东邹平县的齐星集团因资金链断裂，导致大量银行贷款到期无法偿还， 该集团主要业务为铝产品深加工、热电联产以及地产金融等。据报导，齐星集团银行方面债 务超过70亿元人民币，加上约40亿元左右的社会欠债，债务总规模逾百亿。 西王集团于4月初全面托管齐星集团的人财物等资产，托管期限为三个月，同时将自筹 资金垫付托管期内相关债务利息。齐星集团主业为铝产品深加工、热电联产以 及地产金融等。西王集团以玉米深加工和钢材加工为主业。(完) 参看详情，可点选上海清算所网站 here (发稿 李宏薇; 审校 乔艳红)