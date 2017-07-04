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中国企业：西王集团解除对齐星集团托管协议，后者资不抵债将破产重整
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2017年7月4日 / 早上6点54分 / 1 个月前

中国企业：西王集团解除对齐星集团托管协议，后者资不抵债将破产重整

路透新闻部

3 分钟阅读

    路透上海7月4日 - 中国西王集团有限公司周二公告，周一(3日)到期解除对齐星集团的
托管协议，后者已资不抵债，下一步将进行破产重整。在托管期间内西王集团投入的资金，
待齐星集团进入破产重整程序后作为共益债务优先受偿，确保西王集团资金不受损失。
    
    刊登在上海清算所的公告称，由于托管事项时间已到期，西王集团将不再投入资金，前
 期为齐星集团及其子公司的产能恢复派驻的管理人员将有序退出。齐星集团后期处置方案
及重组管理方需要政府及相关人最终确定并签署协议。
    
    西王集团表示，托管期间负责筹集资金用于托管目标的生产运行，发放职工工资及缴纳
相关保险，托管期间按照基准利率支付银行利息。自托管之日至2017年7月2日，公司累计垫
付营运资金、工资/社保及利息21,196.75万元人民币。上述费用将在未来重组后优先受偿。

    另外，根据相关协议，西王集团对齐星集团及其10家子公司持有的部分公司股权、房屋
所有权、土地使用权及车辆采取了保全措施，保全财产价值10.20亿元。上述财产保全措施
已完成，西王集团有权进行追偿。
    
    当地政府对托管事项的措施及下一步工作还包括：齐星集团进入破产重整程序后，采 
取多种方式解除西王集团与齐星集团、县供电公司的担保关系，支持西王集团发展。
    
    随着产销量的不断增加和产品价格的大幅提升，以及外延并入新业务等收入的增加，营
 业收入及盈利水平大幅提升，西王集团自有资金能够保证自身经营现金流及托管齐星集团
所
需的资金投入。因此托管事项不会对生产经营造成不利影响，亦不会影响整体偿债能力。
    
    以下为西王集团在银行间债市的相关债券明细：        
     债券代码       债券     债券简称      金额    期限    利率       到期日
                    种类                  (亿元)                   
 CN011698697=CFXS   超短   16西王SCP005       10  九个月   4.90%    2017/07/25
                     融                                            
 CN011772004=CFXS   超短   17西王SCP001       10  九个月   6.00%    2017/11/13
                     融                                            
 CN011772008=CFXS   超短   17西王SCP002       10  七个月   6.00%    2017/09/17
                     融                                            
 CN041654047=CFXS   短融    16西王CP001        5   一年    5.98%    2017/08/29
 CN041667014=CFXS   短融    16西王CP002        5   一年    5.98%    2017/09/06
 CN041667015=CFXS   短融    16西王CP003        5   一年    5.20%    2017/10/18
 CN101453002=CFXS   中票   14西王MTN001      4.6   五年    8.50%    2019/02/13
 CN101554084=CFXS   中票   15西王MTN002       10   三年    7.50%    2018/11/24
 CN101567001=CFXS   中票   15西王MTN001       10   三年    7.80%    2018/05/11
  CN1382003=CFXS    中票    13西王MTN1        10   五年    6.60%    2018/01/10
  CN1382083=CFXS    中票    13西王MTN2         8   五年    6.30%    2018/03/07
     金额合计                               87.6                         
    此前有媒体称山东邹平县的齐星集团因资金链断裂，导致大量银行贷款到期无法偿还，
该集团主要业务为铝产品深加工、热电联产以及地产金融等。据报导，齐星集团银行方面债
务超过70亿元人民币，加上约40亿元左右的社会欠债，债务总规模逾百亿。
    
    西王集团于4月初全面托管齐星集团的人财物等资产，托管期限为三个月，同时将自筹
资金垫付托管期内相关债务利息。齐星集团主业为铝产品深加工、热电联产以
及地产金融等。西王集团以玉米深加工和钢材加工为主业。(完)

    参看详情，可点选上海清算所网站 here

 (发稿 李宏薇; 审校 乔艳红)

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