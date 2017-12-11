中国保险：“奇葩”互联网险种真假莫辨，保险业风险不容忽视--人民日报

路透北京12月11日 - 针对互联网保险“奇葩”险种层出不穷，人民日报报导称，不仅消费者容易被涮，保险业面临的风险也不容忽视，业内人士建议，应尽快建立大数据平台，统一数据存储和传递标准，并将不同系统进行数据打通，再根据不同需要进行数据挖掘，以此加强大数据在反理赔欺诈中的应用，为行业优化产品和服务提供基础服务。

周一人民日报报导称，如今，网络世界无所不包，“奇葩”险种层出不穷：违章贴条险、熊孩子惹祸险、扶老人被讹险、忘穿秋裤险、美厨娘关爱险、肠胃险、痘痘险……险种之多之奇，只有想不到，没有做不到。且大多数互联网保险费用并不高，便宜的仅需1元，“毛毛雨”随手投；多的百十元，花得也不心疼。

对消费者来说，某些互联网保险，其实并不保险。一些险种并非保险机构开发、销售，保单毫无法律效力，有的有博彩性质，“网销保险”可能是网络赌博；商家对关键信息含糊其辞，产品名不副实，且个人信息遗失或泄露风险。

与此同时，风险也在潜滋暗长，最突出的问题就是合作平台方并不具备资质，给保险公司“惹麻烦”。太平人寿相关负责人指出，这些平台一旦出现集体违约或挤兑等系统性风险事件，会反向传导至保险公司，对保险公司当年甚至接下来几年的经营业绩及偿付能力带来严重影响。

还有假保单屡禁不绝，以及数据定价风险，信息与技术安全风险也不可忽视，包括员工在线操作不当引致的客户信息泄露等法律风险，线下服务能力不足导致的信誉风险，非对面交易引发的带病投保等。

目前互联网保险刚起步，市场发育还不完善。网络场景定制、保费小额度、科技应用这些“便宜条件”，对消费者来说是双刃剑。一方面，涌现了退运险、手机碎屏险等基于保险原理、定价较为科学的险种，满足了多层次、多元化风险保障需求。

另一方面，某些挂羊头卖狗肉的“保险创新”，借势网络忽悠、欺骗消费者。虽然每单额度很低，谈不上“高风险”，但犹如金融市场的“牛皮癣”，让人难受。

数据显示，2012-2016年，中国互联网保费收入从106亿元人民币增长到2,299亿元，增长了20多倍；经营互联网保险业务的保险机构从28家发展到124家。传统的保险公司大都通过自建网站或者与第三方平台合作等模式开展了互联网保险业务。网络平台的“保险热潮”势不可挡，手机保险APP软件更是令人眼花缭乱。（完） (发稿 李文科; 审校 杨淑祯)