中国保险：保监会决定撤销君康人寿增资许可，因存股东违规增资问题

路透北京2月9日 - 中国保监会正在严查保险公司违规股权问题。保监会周四下发撤销行政许可决定书，决定撤销福建伟杰投资有限公司增资君康人寿（原正德人寿）2亿股的许可，因福建伟杰存在违规增资问题。

保监会网站刊登的该份决定书并称，因君康人寿股东福州天策实业有限公司委托他人代持股份，超比例持股，责令其一年内转出所持有的君康人寿2亿股股份。逾期未完成的，监管部门将限制其股东权利。

保监会称，君康人寿股东福建伟杰投资有限公司在2012年的增资申请中，使用非自有资金出资。

根据《中华人民共和国行政许可法》第六十九条第二款“被许可人以欺骗、贿赂等不正当手段取得行政许可的，应当予以撤销”，决定撤销2012年12月31日作出的《关于正德人寿保险股份有限公司变更注册资本的批复》中福建伟杰投资有限公司增资君康人寿2亿股的许可。

“自本决定下发之日起3个月内，你公司应抓紧引入合规股东，确保公司偿付能力充足，在引资完成前不得向违规股东退还入股资金，期间限制违规股东参会权、提案权、表决权等相关股东权利。”保监会称。

同时，君康人寿股东福州天策实业有限公司委托他人代持股份，超比例持股，违反《保险公司股权管理办法》第四条第一款“保险公司单个股东（包括关联方）出资或者持股比例不得超过保险公司注册资本的20%”，以及第八条“任何单位或者个人不得委托他人或者接受他人委托持有保险公司的股权，中国保监会另有规定的除外”有关规定，不具备成为保险公司股东的诚信条件，责令其1年内转出所持有的公司2亿股股份。

上海证券报援引君康人寿相关负责人称，两名股东福建伟杰投资和福州天策实业的违规行为始于2011年，属于小股东之间的历史纠纷。此次监管函内容只涉及公司的股东股权层面，没有对公司日常经营和业务开展造成直接影响，目前公司偿付能力充足、经营管理稳健、各项业务合规合法。（完）

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