中国保险：保监会印发反保险欺诈指引，要求险企建立欺诈风险制度体系

路透北京2月23日 - 为构建保险行业欺诈风险管理规范和反欺诈技术标准，进一步防范和化解保险欺诈风险， 中国保监会近日印发反保险欺诈指引，要求保险机构建立健全欺诈风险制度体系与组织架构。该指引将于4月1日起施行。

保监会网站周五刊登的新闻稿并明确，保监会及其派出机构依法对保险机构的欺诈风险管理工作实施监管，在反保险欺诈中发挥规划、协调、指导和监督作用。

保监会称，保险机构应建立健全欺诈风险制度体系与组织架构，明确董事会及其专门委员会、监事会（监事）、管理层以及相关部门在欺诈风险管理中的作用、职责及报告路径，规范操作流程，完善基础数据和信息系统，严格考核、问责制度执行，妥善处置欺诈风险，履行报告义务。

同时，保监会及其派出机构应定期对保险机构欺诈风险管理体系的健全性和有效性进行检查和评估，并通过监管评级、风险提示、通报、约谈等方式对保险机构欺诈风险管理进行持续监管。

此外，保监会及其派出机构应完善部门合作、区域合作以打击和惩戒保险欺诈的协作机制，构建跨境、跨地区交流与合作的框架体系等。

保险机构、行业组织、中国保信等应深入开展行业合作，构建数据共享和欺诈风险信息互通机制，联合开展行业行动，强化风险处置协作。

保监会并强调，下一步保监会将致力于指导建立涵盖欺诈风险识别、评估、监测、控制和报告的全流程风险管控体系，推动保险行业完善反欺诈工作框架，提升协作机制效能,提高社会公众对欺诈的认识，形成预防和处置保险欺诈行为的长效机制。

中国保监会今日宣布，鉴于安邦集团存在违反法律法规的经营行为，可能严重危及公司偿付能力，为保持其照常经营，保监会决定于2月23日起对其实施接管，期限一年。

上海市人民检察院第一分院今日稍早在官网宣布，近日依法对安邦保险集团股份有限公司董事长吴小晖集资诈骗、职务侵占案向上海市第一中级人民法院提起公诉。（完）

参看详情，请点击保监会网站here (发稿 马蓉；审校 乔艳红)