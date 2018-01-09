中国保险：保监会就保单贴现业务办法征求意见，投资人仅限使用自有资金

路透北京1月9日 - 中国保监会周一稍晚发布人身险保单贴现业务试点管理办法征求意见稿，称开展保单贴现业务试点期间，保单投资人仅限于使用自有资金开展业务，其中，机构投资人自有资金以净资产为限。

保监会网站刊登的意见稿并称，保单投资人不得变相规避自有资金监管规定，根据穿透式监管和实质重于形式原则，保监会可以对自有资金来源向上追溯认定；该办法自下发之日起施行，施行期限为2年。

根据意见稿，保单贴现是指保单贴现人（即保单持有人）以保单满期给付折价或被保险人保险责任发生给付折价的方式，通过保单贴现机构将保单受益权转让给保单投资人从而获得贴现资金，当该保单满期或被保险人保险责任发生时，保单投资人可以领取保险金获得投资收益的交易行为。

意见稿并指出，保单贴现机构开展保单贴现业务时，其实缴注册资本金不低于5亿元人民币；在正式开展保单贴现业务前，保单贴现机构不得动用注册资本。

同时，保单贴现机构应选择一家具有托管经验的全国性商业银行，签订托管协议，开立托管账户，将注册资本存入托管账户。

在正式开展保单贴现业务后，注册资本应处于持续托管状态，用途包括：投资大额协议存款、定期存款，且不得质押；购置不动产；向保单贴现人支付贴现资金；向基本户转账，用于与业务相关、经营规模相符的日常运营等开支。

“注册资本不得以虚构债权债务关系等任何手段抽逃。”意见稿强调。

在风险管控方面，意见稿称，保单贴现机构可与保险公司和再保险公司合作，对保单贴现交易的相关风险进行合理分散。

此外，保单贴现机构应严格遵循国家反洗钱有关规定，建立包括客户身份识别、大额交易和可疑交易报告等内容在内的反洗钱内部控制制度，及时识别、报告大额交易和可疑交易；同时，建立反欺诈制度，加强对保险欺诈的监控和报告。（完）

参看详情，请点选保监会网站 here (发稿 马蓉；审校 林高丽)