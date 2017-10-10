中国保险：保监会拟加强险资开展股权、不动产和金融产品投资内控机制

路透北京10月10日 - 中国保监会周二发布征求意见稿称，保险机构开展股权投资、不动产投资和金融产品投资应运用内部控制机制，至少关注市场、法律、操作、道德及合规等风险，并定期检查和评估投资相关制度的执行情况，持续跟踪投资管理运作，定期评估投资风险，维护资产安全。

刊登在保监会网站的征求意见稿指出，对于股权投资，保险机构应制定后续管理方案，持续关注或参与被投企业经营管理决策；跟踪项目投后表现、监控项目投后风险，依据监管要求对投资项目开展资产风险分级，揭示保险资产的实际价值和风险程度；跟踪分析宏观经济形势、行业发展情况等因素对投资项目的经营及估值的影响；以及缴付出资款、回收本息分红等投后资金往来事项。

征求意见稿并要求，对于不动产投资，保险机构应关注项目权属情况、生产经营和运营财务情况，项目公司的重大股权变化、重大违法违规及重大法律纠纷的情况，项目的信息披露情况；项目的后期开发进展、后续融资及估值情况；项目相关抵质押物、增信措施的有效性及变化情况等内容。

对于涉及金融产品的投资，征求意见稿要求，保险机构应至少关注投资范围、交易结构及投资标的合规风险；金融产品及投资对手信用风险；法律风险和投资决策风险；交易执行及投后管理风险；财务报告及信息披露风险。

征求意见稿还要求，保险机构应对拟投资的金融产品进行充分评估，评估要素应包括管理人是否符合监管要求；是否具有良好的经营管理能力、投资管理能力和风险处置能力；拟投资金融产品的交易结构是否明晰，是否存在多层嵌套的情况，基础资产是否符合监管要求；拟投资金融产品的信用评级是否符合监管要求等。（完）

欲览详情，请点选保监会网站：here (发稿 张晓翀；审校 林高丽)