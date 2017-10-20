中国保险：保监会拟建偿付能力现场检查机制，加强高风险交叉领域监管

路透北京10月20日 - 中国保监会发布《保险公司偿付能力管理规定（征求意见稿）》称，将建立偿付能力数据非现场核查机制和现场检查机制；在监管协调方面，将加强与央行、银监会、证监会和外汇管理局的监管协作，包括加强金融审慎监管制度的协调。

保监会网站周五新闻稿并强调，将加强对保险集团和保险公司跨行业、跨领域业务的监管，对风险较大的保险、银行和证券等业务板块协同采取相应监管措施。

“此次修订是偿二代二期工程建设的一项任务，”保监会相关人士称，“在整个偿付能力监管制度里，我们15年发布的17项监管规则属于规范性文件，而偿付能力管理规定是一个部门规章，其法律效力要比规范性文件要高。”

他并指出，当前偿二代的17个监管规则已实施近两年，有必要把其中涉及到的框架、机制等原则性的东西抽象出来放到部门规章中，起到纲领性的作用。

“另一方面，17项监管规则主要是具体的技术标准，而偿付能力管理规定更多是框架性内容，比如要建立偿付能力监管机制，明确偿付能力监管的措施，这些都是非常重要的。”该人士称。

新闻稿显示，此次征求意见稿明确偿二代监管指标标准：核心偿付能力充足率达标标准为50%、综合偿付能力充足率达标标准为100%、风险综合评级达标标准为B类以上，三个指标同时达标的为偿付能力达标公司；任意一项指标不达标的，为偿付能力不达标公司。

同时，建立多维度、分层次的监管措施，从核心偿付能力充足率、综合偿付能力充足率、实际资本、风险综合评级等多个维度对公司进行分类，根据公司风险成因和严重程度规定相应的监管措施，提升监管措施的风险针对性和有效性。

在检查机制方面，一方面，对保监局在偿付能力监管中的职责进行了再定位，明确其“三个参与、一个负责、一个监督”的职责，即参与偿二代风险综合评级、风险管理能力评估、非现场核查和现场检查工作，负责对辖区内保险公司分支机构进行风险综合评级。

另一方面，建立偿付能力数据非现场核查机制和现场检查机制，每季度对核心偿付能力充足率低于60%或综合偿付能力充足率低于120%等偿付能力风险较大的保险公司偿付能力数据进行重点非现场核查，建立常态化的现场检查机制。

保监会9月下旬称，为进一步补齐制度短板和监管漏洞，提升保险业风险管理和风险抵御能力，启动偿二代二期工程建设；优先重点推进实际资本评估、资产风险最低资本、流动性监管规则、数据真实性检查制度等较为紧迫的工作任务。 （完）

参看详情，请点击保监会网站：here (发稿 马蓉；审校 张喜良)