FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
中国保险：去年前11月保费收入同比增19.17%，资金运用余额14.7万亿元
频道
专题
综述：美国对朝韩会谈表示赞赏 但朝鲜拒绝讨论去核化问题
半岛局势
综述：美国对朝韩会谈表示赞赏 但朝鲜拒绝讨论去核化问题
独家：加拿大日益确信特朗普将很快宣布美国退出NAFTA--消息
深度分析
独家：加拿大日益确信特朗普将很快宣布美国退出NAFTA--消息
韩国主要加密货币交易所遭警方和税务部门突击检查--消息
国际财经
韩国主要加密货币交易所遭警方和税务部门突击检查--消息
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#亚洲
January 10, 2018 / 9:09 AM / a day ago

中国保险：去年前11月保费收入同比增19.17%，资金运用余额14.7万亿元

1 分钟阅读

路透北京1月10日 - 中国保监会周三发布数据显示，2017年前11月原保险保费收入为34,397.58亿元人民币，同比增长19.17%；11月末资金运用余额147,019.88亿元，较年初增长9.79%。

保监会网站刊登的新闻稿并显示，1-11月资金运用余额中，银行存款占比13.13%；债券占比35%；股票和证券投资基金占比12.8%；其他投资占比39.07%。

分项数据显示，1-11月寿险公司原保险保费收入24,914.21亿元，同比增长21.11%；产险公司原保险保费收入9,483.29亿元，同比增长14.34%。

1-11月保险公司总资产166,409.69亿元，较年初增长10.08%；净资产18,620.70亿元，较年初增长8.00%。

此外，产险业务赔款4,452.27亿元，同比增长7.77%；寿险业务给付4,313.69亿元，同比增长0.61%；健康险业务赔款和给付1,125.41亿元，同比增长29.25%；意外险业务赔款199.48亿元，同比增长24.16%。

保监会此前发布数据显示，2017年1-10月原保险保费收入32,388.77亿元，同比增长19.91%；10月末资金运用余额较年初增长9.74%，至146,950.52亿元。（完）

参看详情，请点击中国保监会网站：here (发稿 马蓉；审校 曾祥进)

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below