中国保险：去年前11月保费收入同比增19.17%，资金运用余额14.7万亿元

路透北京1月10日 - 中国保监会周三发布数据显示，2017年前11月原保险保费收入为34,397.58亿元人民币，同比增长19.17%；11月末资金运用余额147,019.88亿元，较年初增长9.79%。

保监会网站刊登的新闻稿并显示，1-11月资金运用余额中，银行存款占比13.13%；债券占比35%；股票和证券投资基金占比12.8%；其他投资占比39.07%。

分项数据显示，1-11月寿险公司原保险保费收入24,914.21亿元，同比增长21.11%；产险公司原保险保费收入9,483.29亿元，同比增长14.34%。

1-11月保险公司总资产166,409.69亿元，较年初增长10.08%；净资产18,620.70亿元，较年初增长8.00%。

此外，产险业务赔款4,452.27亿元，同比增长7.77%；寿险业务给付4,313.69亿元，同比增长0.61%；健康险业务赔款和给付1,125.41亿元，同比增长29.25%；意外险业务赔款199.48亿元，同比增长24.16%。

保监会此前发布数据显示，2017年1-10月原保险保费收入32,388.77亿元，同比增长19.91%；10月末资金运用余额较年初增长9.74%，至146,950.52亿元。（完）

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