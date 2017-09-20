中国保险：启动偿二代二期建设，优先推进实际资本评估等重点任务--保监会

路透北京9月20日 - 中国保监会周三称，为进一步补齐制度短板和监管漏洞，提升保险业风险管理和风险抵御能力，启动偿二代二期工程建设；优先重点推进实际资本评估、资产风险最低资本、流动性监管规则、数据真实性检查制度等较为紧迫的工作任务、

保监会网站发布的新闻稿并指出，完善监管规则是重点任务之一，重点解决当前存在保险公司资本不实、关联交易复杂、资产不实、多层嵌套导致底层资产不清、产品不透明、非理性举牌问题、局部流动性风险突出、保障功能发挥不足等问题和制度漏洞。

健全运行机制、加强监管合作为二期工程建设的另外两项重点任务。其中，前者包括建立常态化、多元化的偿付能力数据真实性检查制度，逐步建立多维、立体、开放的偿付能力风险分析监测体系，跟踪云计算、大数据、人工智能、区块链等金融科技的发展趋势，开展监管科技的应用研究等。

加强监管合作则包括推动建立和积极参与金融审慎监管的合作机制，强化与人民银行、银监会、证监会、外汇管理局等相关部门的审慎监管协调，切实防控好跨市场、跨行业、跨领域的各类交叉性金融风险。

在国际监管合作方面，加强与其他国家（地区）尤其是“一带一路”沿线国家（地区）的偿付能力监管合作，积极参与国际监管规则制定等。

保监会称，二期建设要坚持问题导向，“治乱象，降杠杆，强执行，从严从实加强资本约束，加大监管政策传导力度，提高保险业风险管理水平和风险抵御能力。”

同时，密切跟踪金融科技发展新趋势，不断提高监管科技水平，研究探索新科技条件下保险业审慎监管的新理念、新方法和新工具。

保监会财会部副主任郭菁周一在新闻发布会上表示，当前保险公司偿付能力自查问题涉及到信息披露、资产分类等多个方面；下一步将开展偿付能力数据真实性的现场检查工作，以问题为导向夯实行业偿付能力数据基础。（完）

参看详情，请点击保监会网站here (发稿 马蓉；审校 乔艳红)