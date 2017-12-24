中国保险：推动商业养老及健康保险在保障体系发挥更大作用--保监会

路透北京12月24日 - 中国保监会副主席黄洪周日表示，推动商业养老及健康保险在多层次保障体系中发挥更大作用。要发挥政府保障基本的基础作用，也要发挥市场提高质量的放大效应；要坚持发展商业养老和健康保险，打造符合中国国情、具有中国特色的多层次社会保障体系。

保监会网站刊登他在出席中国养老与健康保险50人论坛成立仪式上的讲话称，在建设多层次社会保障体系中，既要尽力而为，也要量力而行，立足中国发展水平，平衡好人民群众有保障、国家财力可承受和经济发展可持续之间的关系。

“加快发展市场化的第三支柱，尽快形成一只新的、安全稳健的国家养老储备资金，才能有效弥补第一支柱替代率缺口和第二支柱覆盖率短板，形成稳固可持续的社会养老保障体系。”他称，第三支柱的首要属性应当是保险属性，应当从具备“收益保证、长期锁定、终身领取、互助共济”等独特功能的商业养老保险起步。

黄洪表示，应当待商业养老保险保障形成一定积累后，再适时拓展商业养老金融产品范围。通过发展商业养老保险，可以在第三支柱中建立覆盖广泛的养老资金安全垫，只有这样，才能有效增强整个养老保障体系的稳定性和可持续性。

此外，要推动商业健康保险在多层次健康保障体系中发挥更大作用。充分发挥自身在精算技术、专业服务和风险管理等优势，积极参与经办基本医保、承办大病保险，放大保障效应，减轻政府财政负担，提高基本医保制度运行效率，改善就医体验。

同时，要提升服务质量，提供基本医保“三个目录”之外的健康保障、医疗保健与护理服务，扩大保障范围，提高保障水平，满足人民群众多样化多层次的健康保障需求，降低老百姓的医疗负担。要管控费用漏洞，发挥自身技术、网络等优势，参与医疗行为管控，降低不合理的医疗费用，保障合理的医疗支出。（完）

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