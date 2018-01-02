中国保险：推进监管长远建设改革，坚决打击监管套利等伪技术创新--保监会

路透北京1月2日 - 中国保监会副主席陈文辉近日称，将统筹推进关乎保险监管长远建设的系列改革，加快构建更加成熟完善科学的保险法律法规体系；提升监管科技水平，提升跨行业、跨市场、跨区域的金融风险识别和化解能力，坚决打击监管套利、保险欺诈、非法集资等伪技术创新行为。

保监会网站周二援引他在局级主要领导干部专题培训班的发言并称，要毫不动摇整治市场乱象，针对当前保险业的股权乱象、资本乱象、产品乱象、投资乱象，必须让监管长上牙齿，重拳出击，拨乱纠偏。

“保险市场乱象丛生，一个重要的原因就是保险监管在制度机制方面还存在不少漏洞和短板、”陈文辉称，“突出表现在监管的基础薄弱，监管制度体系不健全，以及受项俊波所作所为的污染毒害，保监会系统政治生态处于‘亚健康’状态，补齐监管体制机制短板工作任重道远。”

他并指出，将完善监管法律法规，加快构建更加成熟完善科学的保险法律法规体系。改进监管体制机制，使之与行业发展创新相适应。；同时，要加强监管资源调配，“好钢用到刀刃上”，注重统一监管标准，加强各层级监管信息的统筹协调和互联互通。

同时，注重整合监管资源，增强分类监管能力，避免重复和交叉监管。注重加强监管联动，合理配备和充实基层监管力量，不断提升保险监管的专业性、统一性和穿透性。

他还强调，要把防控金融风险作为未来三年工作的重中之重，真正做到严监管、强监管，做好保险领域重点风险的防范和处置，坚决打击违法违规活动，加强薄弱环节监管制度建设，切实守住不发生系统性金融风险的底线。（完）

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