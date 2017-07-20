中国保险：禁止为险企控股股东及关联方融资等行为提供信保产品--保监会

路透北京7月20日 - 中国保监会周四称，已于近日印发《信用保证保险业务监管暂行办法》，并以“负面清单”形式规定新报业务的经营范围和市场行为，如禁止为保险公司的控股股东、子公司以及关联方的融资行为提供信保产品和服务。

保监会网站发布的新闻稿并称，禁止为类资产证券化业务或债权转让行为、非公开发行债券业务、主体信用评级或债项评级AA+以下的公开发行债券业务提供信保产品和服务。

“办法的制定和发布，是现阶段治理行业乱象、补齐制度短板、防范系统性风险的有效举措，也是提高行业风险管理水平的重要制度安排。”保监会称。

新闻稿并显示，“负面清单”还包括禁止保险公司承保违反保险原理、超过国家规定贷款利率上限等信保业务；同时，禁止保险公司以拆分保单期限或保险金额、通过保单特别约定或签订补充协议等方式开展信保业务。

此外，禁止保险公司与不符合互联网金融相关规定的网贷平台合作以及超额承保网贷平台信保业务。

在保险公司的内控管理方面，办法从系统建设、财务核算、准备金提取等方面做出明确规定；并从资信审核、还款路径、押品管理、风险共担、信息对接、应急管理等风控措施做出明确规定，提高保险公司风险识别和风险防范能力。

中国保监会此前发布进一步加强保险业风险防控工作的通知，称保险公司要重点防范信用保证保险、互联网保险等新型业务的风险。据国内媒体报导，保监会于今年5月中旬下发《信用保证保险业务监管暂行办法》征求意见稿。（完）

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