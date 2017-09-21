中国保险：进一步构建严密有效监管体系，加快推进监管制度完善--保监会

路透北京9月21日 - 中国保监会周四称，下一步将进一步健全构建严密有效监管体系，坚持深化改革、防范风险、服务实体经济的基本原则，加快推进监管制度完善，加大制度落实督促力度，继续引导保险业回归本源、专注主业、健康发展。

刊登在保监会网站的新闻稿称，4月以来，保监会在法人治理监管、保险资金投资、产品管理、偿付能力监管、中介业务监管、消费者权益保护、新型业务监管、完善监管基础设施等方面弥补监管短板，取得了明显进展；在加强保险公司法人治理监管，在完善股权管理、防范内部人控制、加强穿透性审查、完善公开质询、加强关联交易监管、严格高管任职资格等方面取得进展。

“弥补监管短板、构建严密有效保险监管体系取得了明显成效，有效遏制了保险市场发展的不良苗头，回归本源的趋势日渐强化。”新闻稿称。

新闻稿并称，保监会强化财产险产品备案管理，上半年备案产品5,478个，发现问题不予备案产品293个。指导中国保险行业协会对71家公司4,427个产品和700个销售方案进行全面审查，发现问题494处，要求公司进行整改。

保监会并已加强新型保险业务监管，停止非寿险投资型业务试点，对除出口信用保险以外的信保业务予以规范，防范风险跨系统、跨区域传递。起草自保公司、相互保险、互联网保险监管规则，提高新型业务监管和风险防范能力。

同时，完善监管基础设施建设，加快行政审批、偿二代、资产管理监管等信息系统等改造，研究完善保险统计指标体系，编制监管数据资源目录，推动监管数据资源整合与共享。

中国保监会周三称，为进一步补齐制度短板和监管漏洞，提升保险业风险管理和风险抵御能力，启动偿二代二期工程建设；优先重点推进实际资本评估、资产风险最低资本、流动性监管规则、数据真实性检查制度等较为紧迫的工作任务。

欲览详情，请点选保监会网站：here (发稿 孙琦子; 审校 曾祥进)