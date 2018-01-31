中国保险：高度关注流动性和重点公司、资产负债错配等突出风险--保监会

路透北京1月31日 - 中国保监会副主席陈文辉近日称，当前保险业面临转型发展机遇期，要高度关注流动性和重点公司风险、资产负债错配风险、地方债务风险、信用风险等突出风险。

保监会网站周三发布新闻稿援引陈文辉在一会议的发言称，当前及今后一段时期，保险资金运用将强化境外投资监管，规范内保外贷行为；加强投资能力牌照管理，切实防范保险机构违法违规或变相向地方政府融资。

“决不允许出现所谓的‘特殊’公司，”他称，“坚定不移地把服务保险主业作为保险资金运用的发展目标，保障是根本功能，投资是辅助功能，不能本末倒置。”

他进一步指出，要培育审慎稳健的投资文化。投资标的应当以固定收益类产品为主，股权等非固定收益类产品为辅；股权投资应当以财务投资为主、战略投资为辅；即使进行战略投资，也应当以参股为主。

同时，坚持改革创新，但对于脱离实体经济、逃避监管的假创新、伪创新，将予以坚决禁止。

在保险资金运用监管方面，稳步推进保险资金运用改革创新，支持保险资金运用国债期货等金融衍生品对冲和管理风险；研究保险资金参与长租公寓等领域；研究推进保险资产证券化业务发展；进一步提升保险资产管理产品备案和注册效率，推进股权投资计划注册制改革。

积极引导保险资金服务实体经济、对接国家战略。推进中国保险投资基金设立服务国家战略专项基金，稳步推进支农支小融资试点，从投资端支持商业保险养老产品、个人税延型养老保险产品发展。

此外，更好发挥属地监管、协会、中保保险资产登记交易系统有限公司和中国保险投资基金等的积极作用。七是加强基础设施建设。健全完善监管制度，丰富监管工具，提升监管信息化水平。（完）

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