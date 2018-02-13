中国保险：19家财险公司存问题产品1,672个，已发函责令停止使用--保监会

路透北京2月13日 - 中国保监会周二称，在对部分财险公司备案产品随机抽查的过程中，发现19家险企存在问题产品1,672个。保监会已于近日向19家财险公司下发监管函，对问题产品责令停止使用，并对其中情节严重的10家公司要求在三个月内禁止备案新的保险条款和保险费率（农险产品除外）。

保监会网站刊登的新闻稿并称，下一步将继续加强产品监管力度，从产品开发、准入、监管、退出全流程加强财产保险产品监管，建立产品审核档案，对违法违规的问题产品坚持强制退出，对情节严重的公司停止申报新产品。

“保险产品是保险公司履行承诺、承担责任、体现价值的载体，...但当前一些财产保险产品被异化成为公司违法违规、扰乱市场的工具。”保监会称。

保监会进一步指出财险产品主要存在的问题主要包括：产品创新偏离了保险主业，盲目追求与大资管和互联网金融的接轨，片面突出产品的短期、高频、高收益和理财特性，背离了保险保障和稳健经营的要求。

其次，有些产品创新违背了保险利益原则、损失补偿原则等基本保险原理，开发承保投机风险、赌博风险的保险产品，保险产品异化成对赌工具。

有些公司将产品创新错误理解为炒作概念和制造噱头，产品创新主要为了吸引眼球、制造话题，忽视了保险产品本身的保险保障功能作用，销售过程中搏出位，理赔时不能发挥风险转移功能。

此外，还有些保险产品定价不合理，没有遵循精算原理，费率调整随意性较大，预定损失率和费用率倒挂，个别产品费用率高达90%，严重损害消费者利益。

保监会网站周二并公布对19家财产保险公司的监管函，其中情节严重的10家财险公司包括平安财险、浙商财险、中国人民财产保险、泰康在线财险、华泰财险等。

保监会称其产品存在的主要问题包括：产品命名不规范、条款表述不清晰、违反保险原理或保险法规定、免除或减轻保险人责任的条款未作明显标示、条款适用标准引用错误、费率调整条件不明确、调整范围无上限、险种分类错误等问题。

“上述问题反映出部分公司在产品管理方面主体责任缺失，开发设计合规意识薄弱，产品管理制度不健全，产品开发创新机制不完善，甚至对保险产品本身保障功能理解不到位。 ”保监会称。

中国保监会近日召开财产保险监管工作会议称，财险行业存在产品设计背离本源、经营管理激进、公司治理失效等八方面问题；今年将以加强产品监管为切入点，完善产品监管制度，采取有针对性的监管措施。 （完）

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