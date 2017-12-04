中国信用债：保千里12亿元公司债无法按时付息，构成实质违约

路透上海12月4日 - 停牌逾四个月的中国江苏保千里视像科技集团股份有限公司上周六公告，由于目前现金流短缺等原因，无法按时、足额筹集资金用于偿付“16千里01”公司债券的应付利息，构成实质违约。

该期债券发行规模12亿元人民币，期限三年，利率6.00%，第一次付息日为2017年11月30日（上周四）。

公告称，因原控股股东及实际控制人、原法定代表人及原董事长庄敏存在涉嫌以对外投资收购资产为由侵占上市公司利益的行为，公司目前面临较大风险。由于近年来在庄敏主导下过度投资，且公司及下属公司部分资金被银行冻结、提前还款，到期贷款难以续贷，导致公司面临流动性风险及经营性风险。

该公司表示，董事会决定成立以陈海昌为组长的整顿处置领导小组，在停牌期间开展公司整顿处置工作，恢复公司正常生产和经营秩序。目前整顿处置工作仍在开展当中，将继续通过多途径努力筹措偿债资金，尽快向本期债券持有人支付第一次债券利息。

截至12月1日，该公司及下属子公司到期未清偿债务总额约45,466.4万元，占2016 年度经审计净资产的10.39%。

保千里因筹划重大收购事项自7月25日起停牌至今，停牌前收报10.39元。（完）

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