中国信用债：相关部门及当地政府已就五洋债违约处置做出安排--上证所

路透上海9月23日 - 中国上海证券交易所就五洋建设公司债违约处置进展情况表示，相关部门和当地政府已就五洋债券违约处置工作作出安排和部署，协调相关方依法进行处置，尽最大努力来化解债券兑付问题。

中国证券报周六并引述上海证交所指出，五洋建设发行的两只公司债券（15五洋债和15五洋02）8月出现兑付违约；近期投资者已采取申请仲裁、财产保全、破产重整等维权行动，上海证交所对发行人及其主要负责人员采取了公开谴责纪律处分等措施。 目前有关方面正在对发行人开展资产情况核查，强化对发行人日常运行的监督，预防逃废债情况的发生，督促其不放弃包括重组在内的任何机会。

此外证券监管部门于8月对发行人立案调查，目前案件调查处理仍在进行，在调查过程中一旦发现承销机构、审计机构、评级机构等中介机构存在违法违规情况，将予严肃查处。

“15五洋债”及“15五洋02”的受托管理人德邦证券8月公告称，截至8月14日发行人五洋建设集团股份有限公司未能完成回售资金、付息资金的发放，已构成实质性违约，同时也导致了“15五洋02”交叉违约。

五洋建设于2015年8月与9月公开发行的“15五洋债”和“15五洋02”，合计发行金额13.6亿元，两只债券分别于2018年8月14日和2020年9月11日到期。根据募集说明书约定，“15五洋债”可于2017年8月14日选择进行回售。

五洋建设集团股份有限公司注册资本37,660.00万元，注册地址为浙江省绍兴市上虞市，主营业务主要为建筑施工，拥有房屋建筑工程施工总承包特级资质，并拥有多项一级、二级资质。(完) (发稿 边竞；审校 张喜良)