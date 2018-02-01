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February 1, 2018 / 2:24 AM / 2 days ago

中国信用债：1月共有59只信用债取消发行，规模509亿元连续两月下降

4 分钟阅读

    路透上海2月1日 - 据路透不完全统计，2018年1月中国债市共有59只短融、超短融、中
期票据、企业债等取消或推迟发行，总规模509.4亿元人民币，较上月稍减，为连续第二个
月下降。 
    
    2017年12月中国债市共有60只短融、超短融、中期票据、企业债等取消或推迟发行，总
规模534.5亿元人民币，较上月减少近四成；2017年全年取消或推迟发行的信用债规模累计
为6,397.83亿元。
    
    以下为2018年1月公告取消或推迟发行的各类债券明细(数据来源：上海清算所、中国货
币网、中国债券信息网和沪深证券交易所，金额单位亿元):
 公告日  发行人名称                                  债券类   计划
                                                     别       发行
                                                              规模
 1/31    淮安市水利控股集团有限公司                  中票        10
 1/31    厦门信达股份有限公司                        超短融      10
 1/30    深圳市铁汉生态环境股份有限公司              中票         5
 1/30    临沂矿业集团有限责任公司                    中票         5
 1/30    格力地产股份有限公司                        中票        10
 1/29    悦达资本股份有限公司                        超短融       3
 1/29    重庆市永川区兴永建设发展有限公司            中票         6
 1/26    桂林市交通投资控股集团有限公司              短融       2.5
 1/26    上海世茂股份有限公司                        中票        15
 1/26    张家港保税区金港资产㓿营ᴹ限公司              中票         5
 1/26    中国铝业集团                                超短融      20
 1/26    济宁市新城发展投资有限责任公司              企业债       4
 1/26    扬州经济技术开发区开发总公司                中票         5
 1/25    长春城投建设投资（集团）有限公司            中票        20
 1/25    上海宝龙实业发展有限公司                    中票        10
 1/25    北京捷成世纪科技股份有限公司                超短融       6
 1/25    常德鼎城江南新城建设投资开发                企业债    11.5
 1/24    江苏瀚瑞投资控股有限公司                    超短融      10
 1/24    株洲市城市建设发展集团有限公司              中票         5
 1/24    新疆绿原国有资产经营集团有限公司            中票         5
 1/24    苏宁环球股份有限公司                        中票         5
 1/24    江苏大丰海港控股集团有限公司                超短融       3
 1/23    碧桂园控股有限公司                          中票        18
 1/23    泉州台商投资区开发建设有限责任公司          中票        10
 1/23    深圳华强集团有限公司                        中票        10
 1/23    滨州市滨城区经济开发投资有限公司            中票       2.4
 1/22    镇江国有投资控股集团有限公司                超短融       5
 1/22    山西能源交通投资有限公司                    中票        10
 1/22    镇江交通产业集团有限公司                    短融        10
 1/22    鹰潭市投资公司                              中票         7
 1/19    天津广成投资集团有限公司                    短融         5
 1/19    宣城市国有资产投资有限公司                  中票        10
 1/19    潜江市城市建设投资开发有限公司              企业债      13
 1/19    山东省商业集团有限公司                      中票         9
 1/19    中国大唐集团新能源股份有限公司              超短融      25
 1/18    云南省建设投资控股集团有限公司              中票        15
 1/18    福建三安集团有限公司                        超短融      10
 1/17    金鸿控股集团股份有限公司                    超短融       5
 1/17    天津城市基础设施建设投资集团有限公司(第二   超短融      15
         期)                                                  
 1/17    昆明交通产业股份有限公司                    中票         9
 1/16    如皋沿江开发投资有限公司                    中票         5
 1/16    淮安市水利控股集团有限公司                  中票        10
 1/16    徐州新田投资发展有限责任公司                中票        10
 1/16    河南省收费还贷高速公路管理有限公司          超短融      10
 1/15    镇江国有投资控股集团有限公司                中票         8
 1/15    金红叶纸业集团有限公司                      中票         5
 1/15    库尔勒城市建设（集团）有限责任公司          中票         2
 1/15    重庆鸿业实业(集团)有限公司                  超短融       2
 1/15    天津城市基础设施建设投资集团有限公司        超短融      15
 1/12    遂宁市富源实业有限公司                      中票         5
 1/11    龙城旅游控股集团有限公司                    超短融       3
 1/11    四川金鼎产融控股有限公司                    短融         4
 1/11    宁德市国有资产投资经营有限公司              中票         3
 1/10    北京华联综合超市股份有限公司                超短融       4
 1/8     江苏世纪新城投资控股集团有限公司            短融         6
 1/5     山东能源集团有限公司                        超短融      20
 1/5     广州金融控股集团股份有限公司                超短融      20
 1/3     杭州余杭创新投资有限公司                    中票        10
 1/3     苏州高新区经济发展集团总公司                超短融       3
 合计                                                         509.4
  (完)

 (整理 吴芳； 审校 边竞)
我们的标准：汤森路透“信任原则”
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