中国信用债：1月共有59只信用债取消发行，规模509亿元连续两月下降

路透上海2月1日 - 据路透不完全统计，2018年1月中国债市共有59只短融、超短融、中 期票据、企业债等取消或推迟发行，总规模509.4亿元人民币，较上月稍减，为连续第二个 月下降。 2017年12月中国债市共有60只短融、超短融、中期票据、企业债等取消或推迟发行，总 规模534.5亿元人民币，较上月减少近四成；2017年全年取消或推迟发行的信用债规模累计 为6,397.83亿元。 以下为2018年1月公告取消或推迟发行的各类债券明细(数据来源：上海清算所、中国货 币网、中国债券信息网和沪深证券交易所，金额单位亿元): 公告日 发行人名称 债券类 计划 别 发行 规模 1/31 淮安市水利控股集团有限公司 中票 10 1/31 厦门信达股份有限公司 超短融 10 1/30 深圳市铁汉生态环境股份有限公司 中票 5 1/30 临沂矿业集团有限责任公司 中票 5 1/30 格力地产股份有限公司 中票 10 1/29 悦达资本股份有限公司 超短融 3 1/29 重庆市永川区兴永建设发展有限公司 中票 6 1/26 桂林市交通投资控股集团有限公司 短融 2.5 1/26 上海世茂股份有限公司 中票 15 1/26 张家港保税区金港资产㓿营ᴹ限公司 中票 5 1/26 中国铝业集团 超短融 20 1/26 济宁市新城发展投资有限责任公司 企业债 4 1/26 扬州经济技术开发区开发总公司 中票 5 1/25 长春城投建设投资（集团）有限公司 中票 20 1/25 上海宝龙实业发展有限公司 中票 10 1/25 北京捷成世纪科技股份有限公司 超短融 6 1/25 常德鼎城江南新城建设投资开发 企业债 11.5 1/24 江苏瀚瑞投资控股有限公司 超短融 10 1/24 株洲市城市建设发展集团有限公司 中票 5 1/24 新疆绿原国有资产经营集团有限公司 中票 5 1/24 苏宁环球股份有限公司 中票 5 1/24 江苏大丰海港控股集团有限公司 超短融 3 1/23 碧桂园控股有限公司 中票 18 1/23 泉州台商投资区开发建设有限责任公司 中票 10 1/23 深圳华强集团有限公司 中票 10 1/23 滨州市滨城区经济开发投资有限公司 中票 2.4 1/22 镇江国有投资控股集团有限公司 超短融 5 1/22 山西能源交通投资有限公司 中票 10 1/22 镇江交通产业集团有限公司 短融 10 1/22 鹰潭市投资公司 中票 7 1/19 天津广成投资集团有限公司 短融 5 1/19 宣城市国有资产投资有限公司 中票 10 1/19 潜江市城市建设投资开发有限公司 企业债 13 1/19 山东省商业集团有限公司 中票 9 1/19 中国大唐集团新能源股份有限公司 超短融 25 1/18 云南省建设投资控股集团有限公司 中票 15 1/18 福建三安集团有限公司 超短融 10 1/17 金鸿控股集团股份有限公司 超短融 5 1/17 天津城市基础设施建设投资集团有限公司(第二 超短融 15 期) 1/17 昆明交通产业股份有限公司 中票 9 1/16 如皋沿江开发投资有限公司 中票 5 1/16 淮安市水利控股集团有限公司 中票 10 1/16 徐州新田投资发展有限责任公司 中票 10 1/16 河南省收费还贷高速公路管理有限公司 超短融 10 1/15 镇江国有投资控股集团有限公司 中票 8 1/15 金红叶纸业集团有限公司 中票 5 1/15 库尔勒城市建设（集团）有限责任公司 中票 2 1/15 重庆鸿业实业(集团)有限公司 超短融 2 1/15 天津城市基础设施建设投资集团有限公司 超短融 15 1/12 遂宁市富源实业有限公司 中票 5 1/11 龙城旅游控股集团有限公司 超短融 3 1/11 四川金鼎产融控股有限公司 短融 4 1/11 宁德市国有资产投资经营有限公司 中票 3 1/10 北京华联综合超市股份有限公司 超短融 4 1/8 江苏世纪新城投资控股集团有限公司 短融 6 1/5 山东能源集团有限公司 超短融 20 1/5 广州金融控股集团股份有限公司 超短融 20 1/3 杭州余杭创新投资有限公司 中票 10 1/3 苏州高新区经济发展集团总公司 超短融 3 合计 509.4 (完) (整理 吴芳； 审校 边竞)