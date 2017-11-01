中国信用债：10月信用债取消发行期数和规模双降，市场转恶后期较为集中

路透上海11月1日 - 据路透不完全统计，10月中国债市共有29只短融、超短融、中期票 据等取消或推迟发行，规模总计203.5亿元人民币。在10月国庆中秋假期影响下，取消发行 债券期数和金额都较9月明显下降。不过随着债市走恶，临近月末取消发行较为集中。 9月中国债市共有50只短融、超短融、中期票据等取消或推迟发行，规模总计395.9亿元 人民币，金额较8月环比减少超过四成。 以下为10月以来公告取消或推迟发行的各类债券明细(数据来源：上海清算所、中国货 币网、中国债券信息网和沪深证券交易所，金额单位亿元)： 公告日 发行人名称 债券类别 计划发行规 模 10/31 汉江水利电（集团）有限责任公司 超短融 2 10/31 临朐沂山实业有限公司 企业债 10 10/31 陕西金融控股集团有限公司 债转股专项债 11.5 10/31 宁波市镇海投资有限公司 中票 10 10/30 云南省能源投资集团有限公司 短融 10 10/30 南京新工投资集团有限责任公司 超短融 5 10/30 悦达资本股份有限公司 超短融 5 10/30 盐城东方投资开发集团有限公司 超短融 8 10/30 河北旅游投资集团股份有限公司 中票 2 10/30 江苏宜兴经济开发区投资发展有限公司 超短融 3 10/30 吉林省长白山开发建设（集团）有限责 中票 2 任公司 10/27 北京市基础设施投资有限公司 中票 20 10/27 宿迁市交通产业集团 超短融 5 10/26 山东高速集团有限公司 超短融 25 10/25 贵人鸟股份有限公司 中票 3 10/25 成都云图控股股份有限公司 短融 4 10/25 重庆市双福建设开发有限公司 中票 5 10/24 重庆大足工业园区建设发展有限公司 中票 5 10/22 北京碧水源科技股份有限公司 超短融 10 10/22 重庆机电控股（集团）公司 中票 3 10/18 湘潭高新集团有限公司 超短融 3 10/18 新希望集团有限公司 超短融 20 10/18 龙城旅游控股集团有限公司 中票 3 10/18 北京金泰集团有限公司 中票 5 10/17 淮南市产业发展（集团）有限公司 中票 7 10/17 重庆小康控股有限公司 短融 5 10/13 内蒙古中电物流路港有限责任公司 短融 5 10/13 南通汽运实业集团有限公司 超短融 3 10/13 广东珠江投资管理集团有限公司 超短融 4 总 计 203.5 (完) (整理 吕雯瑾; 审校 李宏薇/乔艳红)