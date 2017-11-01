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中国信用债：10月信用债取消发行期数和规模双降，市场转恶后期较为集中
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2017年11月1日 / 凌晨1点07分 / 1 天前

中国信用债：10月信用债取消发行期数和规模双降，市场转恶后期较为集中

3 分钟阅读

    路透上海11月1日 - 据路透不完全统计，10月中国债市共有29只短融、超短融、中期票
据等取消或推迟发行，规模总计203.5亿元人民币。在10月国庆中秋假期影响下，取消发行
债券期数和金额都较9月明显下降。不过随着债市走恶，临近月末取消发行较为集中。
    
    9月中国债市共有50只短融、超短融、中期票据等取消或推迟发行，规模总计395.9亿元
人民币，金额较8月环比减少超过四成。

    以下为10月以来公告取消或推迟发行的各类债券明细(数据来源：上海清算所、中国货
币网、中国债券信息网和沪深证券交易所，金额单位亿元)：      
 公告日  发行人名称                          债券类别      计划发行规
                                                           模
  10/31  汉江水利电（集团）有限责任公司      超短融                 2
  10/31  临朐沂山实业有限公司                企业债                10
  10/31  陕西金融控股集团有限公司            债转股专项债        11.5
  10/31  宁波市镇海投资有限公司              中票                  10
  10/30  云南省能源投资集团有限公司          短融                  10
  10/30  南京新工投资集团有限责任公司        超短融                 5
  10/30  悦达资本股份有限公司                超短融                 5
  10/30  盐城东方投资开发集团有限公司        超短融                 8
  10/30  河北旅游投资集团股份有限公司        中票                   2
  10/30  江苏宜兴经济开发区投资发展有限公司  超短融                 3
  10/30  吉林省长白山开发建设（集团）有限责  中票                   2
         任公司                                            
  10/27  北京市基础设施投资有限公司          中票                  20
  10/27  宿迁市交通产业集团                  超短融                 5
  10/26  山东高速集团有限公司                超短融                25
  10/25  贵人鸟股份有限公司                  中票                   3
  10/25  成都云图控股股份有限公司            短融                   4
  10/25  重庆市双福建设开发有限公司          中票                   5
  10/24  重庆大足工业园区建设发展有限公司    中票                   5
  10/22  北京碧水源科技股份有限公司          超短融                10
  10/22  重庆机电控股（集团）公司            中票                   3
  10/18  湘潭高新集团有限公司                超短融                 3
  10/18  新希望集团有限公司                  超短融                20
  10/18  龙城旅游控股集团有限公司            中票                   3
  10/18  北京金泰集团有限公司                中票                   5
  10/17  淮南市产业发展（集团）有限公司      中票                   7
  10/17  重庆小康控股有限公司                短融                   5
  10/13  内蒙古中电物流路港有限责任公司      短融                   5
  10/13  南通汽运实业集团有限公司            超短融                 3
  10/13  广东珠江投资管理集团有限公司        超短融                 4
                     总     计                                  203.5
 (完)

 (整理 吕雯瑾; 审校 李宏薇/乔艳红)

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