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March 1, 2018 / 4:45 AM / a day ago

中国信用债：2月共有33只信用债取消发行，规模264亿元环比降近五成

3 分钟阅读

    路透上海3月1日 - 据路透不完全统计，2018年2月中国债市共有33只短融、超短融、中
期票据等信用债取消或推迟发行，总规模264.4亿元人民币，较上月减少近五成，亦为连续
第三个月下降。 
    
    据路透不完全统计，2018年1月中国债市共有59只短融、超短融、中期票据、企业债等
取消或推迟发行，总规模509.4亿元，较上月稍减，为连续第二个月下降。
    
    以下为2018年2月公告取消或推迟发行的各类债券明细(数据来源：上海清算所、中国货
币网、中国债券信息网和沪深证券交易所，金额单位亿元):
 公告   发行人名称                     债券类别     计划发行规
  日                                                模
 2/28   华映科技（集团）股份有限公司   超短融                3
 2/28   盐城市城南新区开发建设投资有   中票                 10
        限公司                                      
 2/26   西王集团有限公司               短融                  5
 2/23   申能股份有限公司               超短融                8
 2/13   扬州经济技术开发区开发总公司   中票                 10
 2/12   星河实业(深圳)有限公司         中票                 10
 2/12   金鸿控股集团股份有限公司       超短融                5
 2/11   中国康富国际租赁股份有限公司   资产支持票         14.9
                                       据           
 2/11   徐州市新盛建设发展投资有限公   中票                 10
        司                                          
  2/9   广州富力地产股份有限公司       中票                 10
  2/9   武汉商贸国有控股集团有限公司   超短融                2
  2/9   万达集团股份有限公司           短融                  5
  2/8   即墨市城市旅游开发投资有限公   超短融              2.5
        司                                          
  2/8   海宁市资产经营公司             中票                 10
  2/8   南京六合经济技术开发总公司     中票                  5
  2/8   浙商中拓集团股份有限公司       超短融                4
  2/8   泰州高教投资发展有限公司       中票                  6
  2/8   淮安开发控股有限公司（第二期   中票                  8
        ）                                          
  2/7   新疆润盛投资发展有限公司       短融                  3
  2/6   宣城市国有资产投资有限公司     中票                  5
  2/6   浙江新大集团                   超短融                3
  2/6   湖北洋丰集团股份有限公司       超短融              2.5
  2/5   淮安开发控股有限公司（第一期   中票                  5
        ）                                          
  2/5   太仓港协鑫发电有限公司         超短融                2
  2/5   四川省交通投资集团有限责任公   中票                 40
        司                                          
  2/5   广东珠江投资管理集团有限公司   超短融                4
  2/2   冀中能源峰峰集团有限公司       中票                  5
  2/2   江苏省国信资产管理集团有限公   超短融               20
        司                                          
  2/2   无锡产业发展集团有限公司       超短融               10
  2/2   淮北市建投控股集团有限公司     中票                 10
  2/2   滨州城建投资集团有限公司       中票                5.5
  2/2   济宁高新城建投资有限公司       中票                  6
  2/1   济南高新控股集团有限公司       短融                 15
                  总     计                              264.4
  (完)

 (整理 吴芳
审校 李宏薇)
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