中国信用债：2月共有33只信用债取消发行，规模264亿元环比降近五成

路透上海3月1日 - 据路透不完全统计，2018年2月中国债市共有33只短融、超短融、中 期票据等信用债取消或推迟发行，总规模264.4亿元人民币，较上月减少近五成，亦为连续 第三个月下降。 据路透不完全统计，2018年1月中国债市共有59只短融、超短融、中期票据、企业债等 取消或推迟发行，总规模509.4亿元，较上月稍减，为连续第二个月下降。 以下为2018年2月公告取消或推迟发行的各类债券明细(数据来源：上海清算所、中国货 币网、中国债券信息网和沪深证券交易所，金额单位亿元): 公告 发行人名称 债券类别 计划发行规 日 模 2/28 华映科技（集团）股份有限公司 超短融 3 2/28 盐城市城南新区开发建设投资有 中票 10 限公司 2/26 西王集团有限公司 短融 5 2/23 申能股份有限公司 超短融 8 2/13 扬州经济技术开发区开发总公司 中票 10 2/12 星河实业(深圳)有限公司 中票 10 2/12 金鸿控股集团股份有限公司 超短融 5 2/11 中国康富国际租赁股份有限公司 资产支持票 14.9 据 2/11 徐州市新盛建设发展投资有限公 中票 10 司 2/9 广州富力地产股份有限公司 中票 10 2/9 武汉商贸国有控股集团有限公司 超短融 2 2/9 万达集团股份有限公司 短融 5 2/8 即墨市城市旅游开发投资有限公 超短融 2.5 司 2/8 海宁市资产经营公司 中票 10 2/8 南京六合经济技术开发总公司 中票 5 2/8 浙商中拓集团股份有限公司 超短融 4 2/8 泰州高教投资发展有限公司 中票 6 2/8 淮安开发控股有限公司（第二期 中票 8 ） 2/7 新疆润盛投资发展有限公司 短融 3 2/6 宣城市国有资产投资有限公司 中票 5 2/6 浙江新大集团 超短融 3 2/6 湖北洋丰集团股份有限公司 超短融 2.5 2/5 淮安开发控股有限公司（第一期 中票 5 ） 2/5 太仓港协鑫发电有限公司 超短融 2 2/5 四川省交通投资集团有限责任公 中票 40 司 2/5 广东珠江投资管理集团有限公司 超短融 4 2/2 冀中能源峰峰集团有限公司 中票 5 2/2 江苏省国信资产管理集团有限公 超短融 20 司 2/2 无锡产业发展集团有限公司 超短融 10 2/2 淮北市建投控股集团有限公司 中票 10 2/2 滨州城建投资集团有限公司 中票 5.5 2/2 济宁高新城建投资有限公司 中票 6 2/1 济南高新控股集团有限公司 短融 15 总 计 264.4 (完) (整理 吴芳 审校 李宏薇)