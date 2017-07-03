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2017年7月3日 / 凌晨4点22分 / 1 个月前

中国信用债：6月信用债取消发行规模续降至278亿元，为连续第二月减少

路透新闻部

3 分钟阅读

    路透上海7月3日 - 据路透不完全统计，6月中国债市共有28只短融、超短融、中期票据等取消或推迟发行，总额277.97亿元人民币，为连续第二个月减少。    
    
    5月中国债市共有66只短融、超短融、中期票据及企业债等取消或推迟发行，总金额661.83亿元，4月取消发行的期数为136只，金额1,262.73亿元。
    
    以下为6月以来公告取消或推迟发行的各类债券明细(数据来源：上海清算所、中国货币网、中国债券信息网和沪深证券交易所)：     
 公告                发行人名称                   债券类别      计划发行规模
  日                                                               (亿元)
 6/28   西部矿业集团有限公司                   超短融                     20
 6/26   西南能矿集团股份有限公司               中票                        4
 6/26   永城煤电控股集团有限公司               短融                       15
 6/19   福州市城乡建设发展总公司               短融                        3
 6/19   盈峰投资控股集团有限公司               短融                        7
 6/15   内蒙古圣牧高科牧业有限公司             超短融                      4
 6/15   江苏瀚瑞投资控股有限公司               超短融                     15
 6/14   中国电建集团中南勘测设计研究院有限公   中票                        5
        司                                                      
 6/13   南京高精传动设备制造集团有限公司       超短融                      3
 6/12   广西柳工集团有限公司                   中票                       15
 6/12   山东晨鸣纸业集团股份有限公司           中票                       10
 6/12   金东纸业（江苏）股份有限公司           短融                        7
 6/12   江苏悦达集团有限公司                   中票                       20
 6/12   鲁西化工集团股份有限公司               超短融                      6
 6/9    日照港集团有限公司                     短融                       12
 6/9    中建投租赁股份有限公司                 资产支持票据        10.468176
 6/9    广州万宝集团有限公司                   超短融                      7
 6/9    安徽国贸集团控股有限公司               超短融                    4.5
 6/9    中国建材股份有限公司                   超短融                     10
 6/9    盐城海瀛实业投资有限公司               中票                        3
 6/8    清华控股有限公司                       超短融                     25
 6/8    福建三安集团有限公司                   超短融                     10
 6/8    维维食品饮料股份有限公司               超短融                      2
 6/8    杉杉集团有限公司                       超短融                     10
 6/8    天津滨海新区建设投资集团有限公司       中票                       10
 6/6    华北制药股份有限公司                   超短融                     10
 6/2    鹏博士电信传媒集团股份有限公司         中票                       10
 6/1    江苏瀚瑞投资控股有限公司               超短融                     20
                        合计                                       277.97
  (完)

 (整理 李宏薇; 审校 边竞/张喜良)

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