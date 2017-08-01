中国信用债：7月信用债取消发行规模降至216.4亿元，连续第三月减少

路透上海8月1日 - 据路透不完全统计，7月中国债市共有33只短融、超短融、中期票据 等取消或推迟发行，总额216.4亿元人民币，金额连续第三个月减。 6月中国债市共有28只短融、超短融、中期票据等取消或推迟发行，总额277.97亿元人 民币；5月共有66只取消或推迟发行，总金额为661.83亿元。 以下为7月以来公告取消或推迟发行的各类债券明细(数据来源：上海清算所、中国货币 网、中国债券信息网和沪深证券交易所)： 公告 发行人名称 债券类别 计划发行规 日 模 (亿元) 7/31 遵义经济技术开发区高新标准化厂房 项目收益债券 9.7 7/28 启迪控股股份有限公司 中票 10 7/28 中煤矿山建设集团有限责任公司 超短融 5 7/28 鸿达兴业集团 中票 10 7/28 黑龙江北大荒农垦集团总公司 中票 15 7/28 天津中环半导体股份有限公司 中票 5 7/27 邵阳市城市建设投资经营集团 企业债 12.5 7/26 上栗县投资公司 企业债 8 7/26 泰州市新滨江开发有限责任公司 中票 4.5 7/26 步步高投资集团股份有限公司 短融 5 7/25 江西省建工集团有限责任公司 中票 7.7 7/25 盐城东方投资开发集团有限公司 中票 5 7/24 镇江国有投资控股集团有限公司 中票 10 7/24 江苏洋河集团有限公司 超短融 8 7/21 广西来宾工业投资集团有限公司 中票 4 7/20 南京高精传动设备制造集团有限公司 超短融 3 7/20 河北信息产业投资集团有限公司 中票 2 7/20 新华联控股有限公司 超短融 5 7/20 现代投资股份有限公司 超短融 2 7/19 中国宝安集团股份有限公司 中票 5 7/19 北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司 超短融 5 7/19 上海宝龙实业发展有限公司 中票 10 7/18 冀中能源峰峰集团有限公司 中票 5 7/18 天津天纺投资控股有限公司 超短融 3 7/14 中国邮电器材集团有限公司 超短融 10 7/14 海口美兰国际机场有限责任公司 中票 13 7/14 香驰控股有限公司 中票 3 7/13 中材水泥有限责任公司 中票 3 7/13 浙江新大集团有限公司 超短融 2 7/10 铜陵化学工业集团有限公司 超短融 6 7/5 天津中环半导体股份有限公司 中票 12 7/5 新光控股集团有限公司 超短融 5 7/3 淄博鲁创城镇化建设发展有限公司 项目收益票据 3 合计 216.4 (完) (整理 吕雯瑾；审校 吴芳/乔艳红)