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中国信用债：9月共有50只信用债取消发行，规模395.9亿环比降逾四成
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2017年10月9日 / 凌晨4点07分 / 12 天内

中国信用债：9月共有50只信用债取消发行，规模395.9亿环比降逾四成

4 分钟阅读

    路透上海10月9日 - 据路透不完全统计，9月中国债市共有50只短融、超短融、中期票据等取消或推迟发行，规模总计395.9亿元人民币，金额较8月环比减少超过四成。
    
    8月中国债市共有83只短融、超短融、中期票据等取消或推迟发行，规模总计678.6亿元，较7月增长逾2倍，并终结此前连续三个月下降势头。

    以下为9以来公告取消或推迟发行的各类债券明细(数据来源：上海清算所、中国货币网、中国债券信息网和沪深证券交易所，金额单位亿元)：        
 公告   发行人名称                     债券类别   计划发行规
 日                                               模
  9/30  湖北省长江产业投资集团有限公   超短融              6
        司                                        
  9/30  南通汽运实业集团有限公司       超短融              3
  9/29  淮安开发控股有限公司           短融                5
  9/29  交运集团公司                   短融                1
  9/29  浙江中成控股集团有限公司       超短融              2
  9/29  广州越秀融资租赁有限公司       超短融              6
  9/26  云南农垦集团有限责任公司       中票              7.4
  9/26  苏州高新区经济发展集团总公司   超短融             10
  9/26  武胜城市投资有限公司           企业债            8.3
  9/25  杉杉集团有限公司               中票                5
  9/25  福建省能源集团有限责任公司     超短融              5
  9/25  成都新津县工业投资经营公司     企业债            5.8
  9/21  黄梅县综合投资有限责任公司     企业债             12
  9/19  日照港集团有限公司             中票               10
  9/19  广西水利电业集团有限公司       超短融              3
  9/14  安徽国祯环保节能科技股份有限   短融              1.5
        公司                                      
  9/13  江苏交通控股有限公司           中票               20
  9/13  深圳市粮食集团有限公司         短融                3
  9/13  鹰潭市投资公司                 中票                3
  9/13  温州生态园开发建设投资集团有   企业债              9
        限公司                                    
  9/12  重庆盈地实业有限公司           企业债             10
  9/12  株洲市湘江建设发展集团有限公   中票                8
        司                                        
  9/12  重庆康达环保产业(集团)有限公   超短融              3
        司                                        
  9/11  福建三安集团有限公司           超短融             10
  9/11  淮安开发控股有限公司           中票               15
   9/8  广西水利电业集团有限公司       超短融              5
   9/7  乐亭县城市建设投资有限公司     企业债             10
   9/7  重庆化医控股（集团）公司       超短融              5
   9/7  绵阳科技城发展投资（集团）有   中票               10
        限公司                                    
   9/7  淮安市中盛投资发展有限公司     中票                1
   9/6  新沂经济开发区建设发展有限公   企业债            8.9
        司                                        
   9/6  盐城市城南新区开发建设投资有   中票               10
        限公司                                    
   9/6  佳通轮胎（中国）投资有限公司   中票                6
   9/6  西南能矿集团股份有限公司       扶贫中票            4
   9/6  常高新集团有限公司             超短融              6
   9/6  镇江国有投资控股集团有限公司   中票               15
   9/6  经纬纺织机械股份有限公司       短融                2
   9/6  新疆凯迪投资有限责任公司       短融                5
   9/5  山东省商业集团有限公司（第二   中票                6
        期）                                      
   9/5  成都文化旅游发展集团有限责任   中票               10
        公司                                      
   9/5  山东省商业集团有限公司（第一   中票               19
        期）                                      
   9/4  中国外贸金融租赁有限公司       金融债             29
   9/1  宜兴市城市发展投资有限公司     中票               10
   9/1  江西省建工集团有限责任公司     短融                4
   9/1  内蒙古圣牧高科牧业有限公司     超短融              2
   9/1  辽渔集团有限公司               短融                4
   9/1  滨州市滨城区经济开发投资有限   中票                4
        公司                                      
   9/1  山东胜通集团股份有限公司       中票                5
   9/1  江西省铁路投资集团公司         中票               23
   9/1  四川高速公路建设开发总公司     中票               20
                   合   计                             395.9
 (完)

 (整理 李宏薇; 审校 吕雯瑾/张喜良)

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