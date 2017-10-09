中国信用债：9月共有50只信用债取消发行，规模395.9亿环比降逾四成

路透上海10月9日 - 据路透不完全统计，9月中国债市共有50只短融、超短融、中期票据等取消或推迟发行，规模总计395.9亿元人民币，金额较8月环比减少超过四成。 8月中国债市共有83只短融、超短融、中期票据等取消或推迟发行，规模总计678.6亿元，较7月增长逾2倍，并终结此前连续三个月下降势头。 以下为9以来公告取消或推迟发行的各类债券明细(数据来源：上海清算所、中国货币网、中国债券信息网和沪深证券交易所，金额单位亿元)： 公告 发行人名称 债券类别 计划发行规 日 模 9/30 湖北省长江产业投资集团有限公 超短融 6 司 9/30 南通汽运实业集团有限公司 超短融 3 9/29 淮安开发控股有限公司 短融 5 9/29 交运集团公司 短融 1 9/29 浙江中成控股集团有限公司 超短融 2 9/29 广州越秀融资租赁有限公司 超短融 6 9/26 云南农垦集团有限责任公司 中票 7.4 9/26 苏州高新区经济发展集团总公司 超短融 10 9/26 武胜城市投资有限公司 企业债 8.3 9/25 杉杉集团有限公司 中票 5 9/25 福建省能源集团有限责任公司 超短融 5 9/25 成都新津县工业投资经营公司 企业债 5.8 9/21 黄梅县综合投资有限责任公司 企业债 12 9/19 日照港集团有限公司 中票 10 9/19 广西水利电业集团有限公司 超短融 3 9/14 安徽国祯环保节能科技股份有限 短融 1.5 公司 9/13 江苏交通控股有限公司 中票 20 9/13 深圳市粮食集团有限公司 短融 3 9/13 鹰潭市投资公司 中票 3 9/13 温州生态园开发建设投资集团有 企业债 9 限公司 9/12 重庆盈地实业有限公司 企业债 10 9/12 株洲市湘江建设发展集团有限公 中票 8 司 9/12 重庆康达环保产业(集团)有限公 超短融 3 司 9/11 福建三安集团有限公司 超短融 10 9/11 淮安开发控股有限公司 中票 15 9/8 广西水利电业集团有限公司 超短融 5 9/7 乐亭县城市建设投资有限公司 企业债 10 9/7 重庆化医控股（集团）公司 超短融 5 9/7 绵阳科技城发展投资（集团）有 中票 10 限公司 9/7 淮安市中盛投资发展有限公司 中票 1 9/6 新沂经济开发区建设发展有限公 企业债 8.9 司 9/6 盐城市城南新区开发建设投资有 中票 10 限公司 9/6 佳通轮胎（中国）投资有限公司 中票 6 9/6 西南能矿集团股份有限公司 扶贫中票 4 9/6 常高新集团有限公司 超短融 6 9/6 镇江国有投资控股集团有限公司 中票 15 9/6 经纬纺织机械股份有限公司 短融 2 9/6 新疆凯迪投资有限责任公司 短融 5 9/5 山东省商业集团有限公司（第二 中票 6 期） 9/5 成都文化旅游发展集团有限责任 中票 10 公司 9/5 山东省商业集团有限公司（第一 中票 19 期） 9/4 中国外贸金融租赁有限公司 金融债 29 9/1 宜兴市城市发展投资有限公司 中票 10 9/1 江西省建工集团有限责任公司 短融 4 9/1 内蒙古圣牧高科牧业有限公司 超短融 2 9/1 辽渔集团有限公司 短融 4 9/1 滨州市滨城区经济开发投资有限 中票 4 公司 9/1 山东胜通集团股份有限公司 中票 5 9/1 江西省铁路投资集团公司 中票 23 9/1 四川高速公路建设开发总公司 中票 20 合 计 395.9 (完) (整理 李宏薇; 审校 吕雯瑾/张喜良)