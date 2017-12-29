中国债市动态：临近收官现券续稳期货转跌，关注元旦后资金面变化

路透上海12月29日 - 作为全员参与的2017年最后一个交易日，中国银行间债市周五现券延续稳势，交投进一步减淡，国债期货两个主力合约则一改上日涨势转跌。多数机构主要心思还是放在解决跨年资金上，现券意兴阑珊。

交易员称，目前看债市一时难有大的波动机会，不过元旦时点过后，资金面压力有望转松，加之央行最新公告建立临时准备金动用安排，更助增这种预期，可以关注现券是否会受到提振。

北京一券商交易员称，“今天(现券)成交很清淡，感觉期货像自己玩儿自己的。”

交易员透露，剩余期限近10年的国开170215券最新成交在4.845%，与上日尾盘持平；同期限国债170025成交难觅。

全国银行间同业拆借中心日前公告，为支持金融机构年终决算，将于12月30日和31日向市场提供银行间本币市场部分业务的交易服务。其他金融市场本周末和元旦假期休市，2018年1月2日(下周二)开市。

中国央行周五公告，为满足春节前商业银行因现金大量投放而产生的临时流动性需求，决定建立“临时准备金动用安排”。在现金投放中占比较高的全国性商业银行在春节期间存在临时流动性缺口时，可临时使用不超过两个百分点的法定存款准备金，使用期限为30天。

中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1803早盘收报96.405元人民币，较上日结算价下跌0.15%；10年期国债主力合约T1803收报92.935元，较上日结算价跌0.21%。(完) (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)