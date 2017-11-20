中国债市动态：主要利率债收益率小涨，资管新规出台信用债变动暂不明显

路透上海11月20日 - 与国债期货主力合约走势同步，中国银行间债市周一早盘主要利率债收益率由小跌转为小涨，缺乏新的方向之时，市场情绪依旧谨慎。信用债方面，在资管新规出台后，卖盘虽略增，但因流动性不足成交不旺，变动趋势暂时并不明显。

中国央行等五部委上周五联合发布征求意见稿，界定资管产品分为公募和私募，并对非标资产投资、资金池、第三方托管等作出规定，并明确将对同类资管产品按照统一的标准实施功能监管，过渡期自《指导意见》发布实施后至2019年6月30日。

上海一券商交易员称，资管新规出台后，信用债“开始有点调整的苗头，有些卖单出来，但暂时没有什么成交。”

利率债方面，10年国开活跃券收益率开盘先下跌，后转为小涨，目前变化幅度在2个基点(bp)左右。

交易员透露，10年国开170215以4.6975%位置开盘，目前回升至4.7175%，上日尾盘为4.7075%；同期限国债170018最新成交在3.95%，上日尾盘为3.94%。

北京另一券商交易员指出，资管新规出台后，对相关内容市场还有待进一步消化。加之低评级信用债流动性一直不足，在收益率变化上暂时还不明显，需要继续观察。

中金公司固收团队最新报告表示，市场对资管统一监管的担忧已有时日，短期靴子落地，给处于足够的宽限期且非标首当其冲，债市直接冲击较小。不过，短期来看，债市仍面临年底供求失衡，诸多风险点不能证伪等制约，市场情绪偏谨慎，容易放大消息面影响。

中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1803早盘收报96.205元人民币，较上日结算价跌0.16%；10年期国债主力合约T1803收报92.50元，较上日结算价跌0.22%。(完) (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)