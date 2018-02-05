中国债市动态：主要现券收益率小涨，信贷向好预期和美债冲击暂不明显

路透上海2月5日 - 中国银行间债市周一主要现券收益率小涨。目前流动性充裕，加之此前券价超跌已消化不少空方力道，因此1月信贷明显向好预期和美债收益率攀升对市场冲击暂不明显。国债期货方面，两个主力合约也略有下跌。

交易员称，最近现券表现稍转好，应该只是对前期超跌的一种修正，以及资金宽松的支撑，总的来说，春节前债市走势依旧不明朗，大的机会不多。

另外，1月财新服务业PMI连续第四个月环比上涨，并创下逾五年半最高水平。交易员指出，该消息也暂未对债市形成明显压制，方向不明加宽资金背景下，交易户关注点仍多在短券。

上海一券商交易员称，早盘10年主要利率债收益率涨幅在1个基点(bp)左右，“其实也分不清市场下跌是因为信贷数据(好)还是海外美债的影响，但目前来看市场还是稳的，没跌的太多。”

交易员透露，活跃券中，10年国开债170215今日在5.07%位置开盘，最新成交在5.0575%，上日尾盘在5.0425%附近；10年国债170025成交则在约3.915%，上日尾盘为3.91%。

大型投行--中金公司最新报告称，监管从严后非标、委贷等融资或明显下降，更多转向贷款，加之年初信贷需求投放均较旺盛，以及1月工作日较多，预计当月新增信贷2.8万亿元人民币，或创历史当月新高。

美国指标10年期公债收益率上周五升至四年高位，因美国就业报告强劲，引发对美联(FED)可能加快升息以抑制通胀的担忧，加剧债市卖压。

尽管春节长假将至，提现需求也在逐渐升温，不过银行间市场周一资金面依旧充沛。各类机构流动性都相当充足，跨春节的回购利率继续走低。

中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1803早盘收报95.91元人民币，较上日结算价跌0.07%；10年期国债主力合约T1803收报91.86元，较上日结算价跌0.16%。(完) (发稿 李宏薇; 审校 乔艳红)