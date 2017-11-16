中国债市动态：主要现券收益率小降，央行连续净投放后心态略稳

路透上海11月16日 - 中国银行间债市周四早盘10年国开行活跃券等主要利率债收益率小降。央行公开市场连续净投放，对经过日前大挫的现券略有安抚，收益率逐步脱离高点，市场心态渐趋稳。

在本轮收益率上涨中，10年国开170215券领先。今日午后国开行将首次进行215券与次新券170210的置换招标，其定位备受关注。

上海一券商交易员表示，暂时来看，“市场稳住了，估计(收益率马上)再上也难，前面止损的机构，得回血呀。”

交易员透露，国开行10年券170215最新成交在4.7025%，上日尾盘为4.73%；同期限国债170018收益率跌幅稍小，最新成交在3.935%，上日尾盘为3.95%。

今日下午14:30-15:30，国开行将进行首次债券置换招标，标的券为10年期品种，以该行今年第15期金融债170215置换第10期金融债170210，规模不超过15亿元人民币。

信用债方面，市场对与国债信用利差扩大预期较强。不过除超AAA或AAA外，低评级信用债成交不多，加之一级市场并未爆发大面积取消发行，暂时可继续关注中债估值变化。

新债市场上，农发行上午招标发行了两年期绿色金融债，中标利率4.48%，投标倍数为4.38倍。

央行稍早公告，为对冲税期高峰、政府债券发行缴款等，今日开展了3,300亿元人民币逆回购操作。据此计算，按逆回购口径，单日净投放3,100亿元；若考虑MLF到期，全口径净投放则为1,875亿元。

中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1803早盘收报96.435元，较上日结算价涨0.13%；10年期国债主力合约T1803收报92.685元，较上日结算价涨0.23%。(完) (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)