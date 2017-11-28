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中国债市动态：主要现券收益率窄幅整理，国开置换10年债提振作用不大
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2017年11月28日 / 凌晨4点10分 / 2 天前

中国债市动态：主要现券收益率窄幅整理，国开置换10年债提振作用不大

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路透上海11月28日 - 中国银行间市场周二早盘主要利率债收益率窄幅整理，国债期货主力合约则在小涨后缩小升幅。国开行今日停止10年期品种发行，同时以不到两个月短债替换10年债以稳定长端，但从结果来看，对二级市场提振作用不大。

国开行稍早进行的债券置换招标，置换债券170203中标收益率为1.9348%，投标倍数5.41倍。被置换债券170215全价96.87元人民币，对应收益率4.7983%。

上海一外资银行交易员称，现券总体变化不大，国开债券置换也未有明显影响，“170215(设定收益率)低于市场4bp，就是赚了3毛，然后170203亏3毛，就这样了。”

交易员透露，国开行10年活跃券170215收益率稍早一度小降，后回升最新成交在4.85%，上日尾盘为4.8475%；同期限国债170018最新成交在3.96%，上日尾盘为3.98%。

信用债方面，上海一券商交易员指出，早盘交投较上日转淡，不过收益率稍稳。

至于国开行招标的一至七年增发债，定位高低交错。其中一、五、七年高于预测均值，而三年则略低。

中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1803早盘收报96.215元，较上日结算价涨0.04%；10年期国债期货主力合约T1803收报92.410元，与上日结算价持平。(完) (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)

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