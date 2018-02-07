中国债市动态：买兴减退现券收益率小涨，两期国债招标结果优于预期

路透上海2月7日 - 美债强劲涨势不再，中国银行间债市周三转稳，其中10年国开活跃券收益率先升后回落，最新较上日涨约1-2个基点(bp)，同期限国债则变动稍小。新债发行方面，财政部上午招标的三和七年国债，中标收益率均低于预测均值，结果优于预期。

指标10年期美国公债收益率在周一隔夜市场急升至2014年1月来最高2.885%后回落，在纽约周一下午股市抛售加速时跌至2.707%的低位。周二尾盘上升11/32，收益率报2.755%。

上海一券商交易员称，美债提振效应过后，境内债市渐恢复平稳，主要利率债收益率终止跌势并小幅上涨，“其实(券价)跌的也不算多，还是资金面比较松，有买盘吧。”

交易员透露，剩余期限近10年的国开债170215收益率稍早一度回升至5.04%左右，目前最新成交在5.02%，上日尾盘为5.005%；同期限国债170025收益率最新成交在3.89%，上日尾盘为3.885%。

业内人士透露，财政部上午招标续发的三年期国债加权中标收益率为3.5203%，七年期国债加权中标收益率3.8062%，均低于此前3.56%和3.85%的预测均值。

中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1803早盘收报95.965元人民币，较上日结算价跌0.08%；10年期国债新主力合约T1806收报92.075元，较上日结算价跌0.1%。(完) (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)