中国债市动态：交投偏淡期现货窄幅波动，跨年资金显紧现券情绪略低落

路透上海12月19日 - 中国银行间债市周二现券收益率波动微弱，国债期货亦窄幅震荡。交易员表示，短期消息面暂时淡静，资金面尚属平稳但跨年资金仍供不应求，机构多数忙于对付跨年资金备付，主要活跃券成交量也明显下降，市场整体交投积极性有限。

“债券(价格)跌了一丢丢，没啥，成交量也不高，”上海一银行交易员称，年底了估计也就这样了，要进入震荡模式了。

他并表示，现券整体情绪还是比较低落，收益率仍存在上行压力，包括资管新规等监管动向预计等年后再有新的进展。

交易员透露，10年国开债活跃券170215最新成交在4.7950%，上日尾盘在4.7900%。10年国债170025临近中午暂无成交，最新报价为3.90/3.89%，上日尾盘成交在3.89%。

“要跨年了都忙找钱呢，就几个交易户在折腾一下，所以上上下下也就这样了我们也不参与了，”北京一券商交易员表示，市场最近清淡不少，活跃券成交也大不如前。

银行间市场周二年内及跨年资金供需两极分化愈发严重；隔夜资金明显过剩，减点（低于加权利率）融出已现，而跨年期限的回购利率水涨船高，非银机构融入14天资金利率已高至8%。

业内人士周二透露，财政部上午进行国债做市支持操作，本次随买操作标的券--五年期国债170014CN170014=CFXS中标收益率为3.8870%，竞标倍数2.07倍。

中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1803早盘收报96.410元人民币，较上日结算价涨0.01%；10年期国债主力合约T1803收报92.855元，较上日结算价涨0.02%。(完) (发稿 吴芳； 审校 乔艳红)