中国债市动态：假日临近成交偏淡现券窄幅波动，后市待数据等提供指引

路透上海9月29日 - 中国银行间债市周五早盘现券收益率波动有限，国债期货震荡略走低。交易人士表示，国庆长假在即，机构交投意兴阑珊，市场整体成交偏淡，虽然节后流动性有望继续向好改善，但债市仍待央行定向降准落定细则及更多经济数据提供指引。

“(收益率)也就1个bp基点内波动吧，利率债活跃券现在才成交30多笔，要放假了嘛。”上海一银行交易员称，今儿我们的交易很少，明天虽然开市但是基本也不交易了。

因国庆和中秋假期，中国主要金融市场10月1日至10月8日休市，本周六(30日)银行间债市调休开市。

中国央行周五公告，临近月末财政支出力度加大，对冲逆回购到期等因素后，银行体系流动性处于较高水平，因此今日不开展公开市场操作。据此计算，截至目前，本周将净回笼3,600亿元人民币。

“长假持券风险不大，长假后潜在利好较多，建议持券过节，等待收获，”国信证券最新固定收益报告认为，近期央行将发布关于定向降准的具体通知；其次，房地产销售“金九”旺季不旺，在调控加码的背景下，预计“银十”销售也不乐观。

报告并指出，10月19日将公布三季度经济数据，如果9月数据不再像3月和6月大幅调升，债市行情将加速。

本周六将公布官方制造业PMI数据。路透综合24家分析机构的预估中值显示，中国9月官方制造业采购经理人指数(PMI)预计微降至51.5，虽然略低于上月的51.7，但仍是连续14个月处在荣枯线上方，表明经济总体仍保持较平稳运行。

剩余期限约10年的国开债170215最新报价在4.2000%/4.1600%，上日尾盘为4.1925%/4.1875%；剩余期限约10年的国债170018报价在3.6450%/3.5800%，上日尾盘为3.6300%/3.5950%。

中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1712早盘收报97.665元人民币，较上日结算价跌0.04%；10年期国债主力合约T1712收报95.180元，较上日结算价跌0.08%。(完) (发稿 吴芳； 审校 林高丽)