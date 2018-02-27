中国债市动态：公开市场无操作期现走势转稳，国开新债招标无惊无喜

路透上海2月27日 - 中国央行公开市场周二暂停操作，银行间债市主要现券走势转稳，国债期货主力合约涨势也较上日明显减缓。交易员认为，若央行呵护资金面的意图持续，短期内现券走向仍偏乐观。

一级市场上，国开行上午招标的一、三和10年三期债，总体未脱预期，其中备受关注的10年期品种收益率与预测均值一致，考虑手续费因素，定位基本与二级持平。

央行稍早公告，临近月末财政支出力度加大，银行体系流动性总量处于较高水平，今日不开展公开市场操作。考虑到无逆回购到期，单日既无投放亦无回笼。

上海一基金交易员表示，缺乏直接刺激因素的现券在上日大涨后，早盘稍稳，“不能总是那么涨啊，但(短期内)我还是偏乐观一点的。”

交易员透露，剩余期限近10年的国开债170215在4.93%附近开盘，最新成交在4.9325%，上日尾盘为4.94%；同期限国债170025最新成交在3.85%，与上日尾盘持平。

中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1806早盘收报96.285元人民币，较上日结算价上涨0.09%；10年期国债主力合约T1806收报92.415元，较上日结算价上涨0.15%。(完) (发稿 李宏薇 审校 林高丽)