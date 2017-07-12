中国债市动态：利率债小幅走强，高评级信用债遇冷铁道债发行落上限

路透上海7月12日 - 中国债市周三早盘走势稍有分化。利率债现券及10年国债期货小幅走强，不过高评级信用债遇冷，铁道债招标需求较差，其中10年期利率更高至投标区间上限，相对而言低评级信用债因收益水平仍较高需求尚可。

交易员并指出，市场目前多预期央行将会续做明日到期的MLF（中期借贷便利），不过续做比例以及利率是否继续持稳仍待明确；此外金融数据即将发布，M2增速能否止住下滑势头等均会对预期形成影响，现券料暂维持窄幅震荡。

“（利率债收益率）下了2bp（基点），但高评级信用债其实需求很差，信用利差压缩太厉害了，”华南一券商交易员称。

北京一券商交易员表示，央行公开市场今日转为净投放，尽管规模不大，但对市场预期也有正面影响，对于明日MLF续做的信心因此又增加了一层，此外海外债市隔夜有所回暖也有利好作用。

中国央行今日进行了总额700亿元人民币的逆回购操作，期限与上日相同，其中七天期400亿元，14天期300亿，利率继续持稳。据此计算，单日净投放200亿。

据路透统计，7月共有3,575亿元中期借贷便利到期，到期日均分布于中下旬，具体为7月13日、7月18日和7月24日，其中周四（13日）到期量为1,795亿元。

而临近早盘尾段铁道债招标情况意外偏弱，也对利率债形成一定拖累，收益率降幅稍有缩窄。

前述华南的券商交易员谈到，“（10年铁道债）没流标，但确实好高，昨天二级还在4.40%。然后T（10年国债期货）跳水，现券也回来0.5bp。”

中国铁路总公司上午招标的五年及10年期铁路建设债券中标利率分别为4.30%和4.61%，其中10年期利率落在投标区间上限，投标倍数分别为2.06倍和1.20倍。

随后财政部招标的两期国债则整体较为平稳，其中两年期续发国债加权中标收益率3.4552%，此前预测均值为3.47%；同时招标的五年期新发国债中标利率3.47%，此前市场预测均值为3.49%。

剩余期限近10年的国开债170210最新报价在4.1750%/4.1725%，上日尾盘亦为4.1950%/4.1850%；剩余期限近10年的国债170010券最新报价在3.58%/3.5650%，上日尾盘为3.59%/3.57%。

中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1709早盘收报97.920元，较上日结算价跌0.02%；10年期国债主力合约T1709收报95.290元，较上日结算价涨0.06%。(完) (发稿 边竞；审校 张喜良)