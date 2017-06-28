中国债市动态：受外盘影响期现货小幅走弱，但资金宽松收益率反弹压力有限

路透上海6月28日 - 中国债市现券与期货周三早盘均小幅走弱，活跃券收益率较前日尾盘略涨，交易员指因或受隔夜外盘美债收益率上行影响。不过流动性维持宽松，跨季资金价格明显下行，给信用债和短券等带来支撑，长债压力料暂不大。

华南一银行交易员称，早盘10年国开、国债活跃券收益率小幅上涨大约1个bp，“延续昨天下午的(收益率)反弹吧，而且隔夜美债也上了，外盘可能有些影响情绪。”

他表示，近期财政支出力度较大支撑资金面，目前公开市场上央行在逐步回笼，但节奏比较缓慢，预计流动性宽松可维持至季末。随着资金价格下跌，信用债和短券的需求都还不错，国债M型的收益率曲线也已经修复，感觉现券反弹压力暂时不大。

美国公债收益率周二上涨，和欧债收益率走势一致，此前欧洲央行总裁德拉吉发表讲话，引发市场预期欧洲央行距离宣布缩减刺激政策靠近一步。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦周二重申，美联储将继续循序渐进地加息。她并指出，美联储将“逐步且可预见的”缩减为帮助国内经济度过危机而积累的债券持仓。

一级市场方面，中国财政部上午续招标发行的三年期固息国债，加权中标收益率3.4349%，稍高于预测均值3.42%，边际中标收益率为3.4752%。不过从投标倍数来看该期债需求仍然向好，在发行规模升至400亿元的情况下，投标倍数2.72倍创今年来三年国债投标倍数新高。

剩余期限近10年的国开债170210券最新报价在4.1650%/4.1525%，上日尾盘为4.15%/4.14%。剩余期限近10年的国债170010券最新报价在3.53%/3.5050%，上日尾盘为3.5150%/3.50%。

中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1709早盘收报98.195元人民币，较上日结算价下跌0.01%；10年期国债主力合约T1709收报95.715元，较上日结算价下跌0.07%。(完) (发稿 吕雯瑾；审校 乔艳红)