中国债市动态：受美债影响期货回调现券较平稳，进一步转强仍缺契机

路透上海2月2日 - 中国债市周五国债期货未能延续此前两日升势有所回调，银行间市场现券则较为平稳，在隔夜美债收益率涨幅较大的情况下表现相对坚挺。市场流动性依旧十分充裕，但春节长假后宽资金局面料难以维系，在强监管继续压制之下，进一步转强仍缺契机。

“（现券收益率）比昨天上了一点点吧，跟美债比还好，毕竟我们之前上了那么多了，但对情绪还是有影响的。”上海一银行交易员称。

美国公债周四在2月首个交易日下跌，10年期美债收益率升至近四年峰值，投资者对收益率曲线相关押注锁定利润，静待明日美国公布就业报告。

据交易员透露，10年国开债170215最新成交在5.05%，与上日尾盘相近；10年国债170025成交则在约3.9075%，上日尾盘在约3.90%。

上述交易员谈到，年初市场情绪还不错，主要是在流动性宽松环境下配置盘的推动，目前看交易户还是比较谨慎。“而且只是短期宽松而已，节后流动性还不好说。”

他并表示，目前市场还在等待资管新规正式稿出台，其影响目前还难以估量，还是要看具体内容较征求意见稿有没有大的调整。

北京一券商交易员亦认为，1月债市主要还是靠流动性驱动吧，突出表现是曲线陡峭化，短端下的多，但春节后资金面的推动因素应该会明显弱化，“看央行收到啥程度吧，我觉得节后情绪很难再延续了。”

中国央行周五公告，目前银行体系流动性总量处于较高水平，可吸收逆回购到期、现金投放等因素影响，今日不开展公开市场操作。据此计算，本周将净回笼7,600亿元人民币，单周回收资金规模创下近两年新高。至此央行公开市场已连续七个交易日暂停操作，累计净回笼规模达1.15万亿。

一级市场方面，财政部上午招标的两期贴现国债仍需求不错，三和六个月期贴现国债加权中标收益率分别为3.1784%和3.3434%，边际中标收益率为3.2347%和3.3853%，对应投标倍数3.11倍和3.21倍。

中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1803早盘收报95.965元人民币，较上日结算价跌0.07%；10年期国债主力合约T1803收报92.010元，较上日结算价跌0.14%。（完） (发稿 边竞；审校 杨淑祯)