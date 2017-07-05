中国债市动态：国债期货小涨现券情绪稍改善，10年国债招标结果亦走低

路透上海7月5日 - 中国银行间债市周三现券情绪略显改善，一二级同步向好，国债期货小涨。交易人士表示，资金面愈发宽松，机构买盘稍增助推现券收益率小幅下行，一级10年国债招标结果亦低于预期，投标倍数创该品种一年来新高，但经济基本面等不确定性仍令做多情绪受限。

“市场情绪还算可以吧，资金很宽松，但是感觉收益率也下不去。”上海一银行交易员表示，10年国债投标倍数很高，中标收益率也比预期低，说明机构配置需求不错，但是可持续性就不好说了。

业内人士周三透露，中国财政部上午招标续发行的一年期固息国债，加权中标收益率3 .4629%，此前市场预测均值为3.44%；同时招标续发行的10年期固息国债，加权中标收益率3.5661%，低于此前预测均值3.60%。两期债对应投标倍数2.27倍和4.17倍。

华北一银行交易员表示，债市仍需要进一步证明经济基本面的变化以及此前所担心监管层面的压力如何，比如关注去杠杆的力度是否有所松动，这个才是牛市的真正的转折；短期要持续关注工业增加值、GDP、投资、PPI、社融等这些数据指标，现券走势仍看区间震荡。

中国人民银行日前发布“2017中国金融稳定报告”称，当前中国经济社会保持平稳健康发展，经济形势缓中趋稳、稳中向好，经济运行保持在合理区间；要实施好稳健中性的货币政策，保持流动性合理适度、基本稳定，为实体经济发展营造良好的货币金融环境。

数据方面，中国6月财新服务业PMI再度放缓，降至逾一年次低水准；其中，新业务指数创13个月低点。而受服务业减速拖累，当月财新中国综合PMI亦创一年以来最低。

剩余期限近10年的国开债170210最新报价在4.2250%/4.2205%，上日尾盘在4.2300%/4.2250%。同期限国债170004最新报价在3.5800/3.4503%，上日尾盘3.5500%/3.5100%。

中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1709早盘收报97.865元人民币，较上日结算价涨0.04%；10年期国债主力合约T1709收报95.095元，较上日结算价涨0.12%。(完) (发稿 吴芳； 审校 曾祥进)