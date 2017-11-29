中国债市动态：国债期货明显反弹带动现券走暖，但后市预期仍谨慎

路透上海11月29日 - 受国债期货主力合约明显上涨带动，中国银行间现券周三早盘小幅走暖，不过10年国开债活跃券收益率较完全收复昨日涨幅仍有不少距离。交易员表示，交投情绪稍有缓和但难言乐观，后市料继续受到金融去杠杆因素压制。

上海一银行交易员称，市场情绪仍然谨慎，毕竟目前未看到趋势性的拐点。即使接下来11月经济数据出现一定回落，预计货币政策中性也很难动摇，年末还要警惕流动性收紧风险，债市反弹空间可能受限。

交易员透露，昨日收益率大涨的国开行10年活跃券170215开盘一度继续冲高，最高成交在4.9350%，目前回落至4.89%左右，低于上日尾盘4.9150%的水平。

中国国家统计局将于周四上午公布11月官方制造业PMI。路透综合28家分析机构的预估中值显示，中国11月官方PMI预计将继续回落至51.4，既有冬季天气寒冷的季节性因素影响，也显示环保限产政策对制造业的影响持续存在，四季度经济或整体偏弱。

央行公开市场周三进行总额2,400亿元人民币逆回购操作，连续第三日完全对冲当日到期量；其中七天期1,600亿元，14天期700亿元，63天期100亿元，中标利率仍持平。

中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1803早盘收报96.225元，较上日结算价涨0.08%；10年期国债期货主力合约T1803收报92.410元，较上日结算价上涨0.11%。(完) (发稿 吕雯瑾；审校 张喜良)