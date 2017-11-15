中国债市动态：国债期货续涨现券收益率窄幅波动，情绪稍缓稳势待观察

路透上海11月15日 - 中国银行间债市周三主要利率债收益率窄幅波动，国债期货主力合约延续涨势，刚招标结束的七年国债需求则有所起色。经过前两日动荡后，目前市场情绪略有缓和，但能否就此转稳或向好还有待观察。

财政部上午招标的七年期续发国债，加权中标收益率3.9644%，低于市场预测均值4.00%；边际中标收益率为4.0003%，此前边际预测均值4.04%。

北京一券商交易员称，早盘10年国开债收益率震荡整理，与前两日相比，显稳迹象初现。惟市场信心还不是十分坚定，后续还要结合国债期货等走势而定。

交易员透露，剩余期限近10年的国债170018最新成交在3.96%，上日尾盘为3.98%；同期限国开活跃券170215开盘收益率一度跌至4.70%下方，后反弹至4.73%，目前最新成交在4.715%，上日尾盘为4.72%。

资金方面，早盘紧势未改，且非银机构融入相对困难，结构性紧张局面依然明显。交易员称，央行公开市场加大投放力度以维稳流动性，虽未明显缓解资金紧张情况，但维护了市场情绪的稳定。

中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1803早盘收报96.21元人民币，较上日结算价涨0.15%；10年期国债主力合约T1803收报92.44元，较上日结算价涨0.2%。(完) (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)