中国债市动态：外贸数据超预期现券期货均走弱，资金仍松收益率反弹有限

路透北京3月8日 - 受中国外贸数据亮丽影响，银行间债市周四主要现券收益率小幅上行，国债期货主力合约高开后回落。交易员称，今日期货现券延续昨日尾盘暖势开盘，稍后震荡整理，不过在远好于预期的外贸数据出炉后，市场迅速走软，国债期货回吐涨幅并一度翻绿。

他们并称，乐观的流动性形势将一定程度上抵消外贸数据的冲击，短期内收益率上行空间料有限，不过亦需关注明日央行行长发布会的政策措辞。

上海一银行交易员说，”昨天尾盘机构买盘推低了收益率，加上今天钱还是比较多，开盘情绪还可以，不过后面就开始震荡了，直到亮瞎眼的贸易数据（公布），一下慌了，全是gvn（卖盘）。”

他同时称，近期在资金宽松以及”两会”维稳的推动下，多头自信心显露，国债期货亦在探底后反弹至了年初位置，“不知不觉我们独立走出了一波小牛市，虽然强劲的数据来了个措手不及，不过我不认为这波小阳春就此结束了，还是要看后续流动性的调节情况。”

交易员透露，剩余期限近10年的国开债170215最新成交在约4.8650%，上日尾盘为4.85%；10年期国债新活跃券180004最新成交在3.81%左右，上日尾盘为3.7850%。

中国海关总署周四公布，以美元计价2月出口同比增长44.5%，创三年来最高增速；进口同比增长6.3%，路透调查预估中值分别为13.6%和9.7%；2月贸易顺差为337.43亿美元，路透预估中值为顺差6亿美元。

北京一基金交易员称，”（对数据的）反应还是挺快的，又一波预期破裂了，之前在基本面这块乐观过头了。”

他并表示，短时间来看，资金情绪乐观，或会部分抵消强劲数据的冲击，收益率上行幅度料有限，不过仍需关注明日央行行长发布会的政策表述以及流动性形势的变化。

中国央行周四公告称，目前银行体系流动性总量处于较高水平，可吸收央行逆回购到期等因素的影响，今日不开展公开市场操作。据此计算，公开市场单日净回笼1,000亿元。

中国全国人大新闻中心公布的议程显示，人民银行行长周小川、副行长易纲，副行长、国家外汇管理局局长潘功胜等将于3月9日（周五）上午10点出席记者会，就”金融改革与发展”相关问题回答中外记者提问。

中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1806早盘收报96.535元人民币，较上日结算价跌0.01%；10年期国债主力合约T1806收报92.960元，较上日结算价微涨0.01%。(完) (发稿 侯向明； 审校 林高丽)