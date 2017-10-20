中国债市动态：多空交投意愿不强现券窄幅整理，30年国债结果接近预期

路透上海10月20日 - 在中国三季度GDP数据公布后，缺乏其他消息刺激的银行间债市周五暂时回归平静，主要现券收益率早盘波动幅度仅在1个基点(bp)左右，国债期货主力合约也变动有限。新债方面，财政部刚结束招标的30年期固息国债，中标利率接近预期。

对于后市，交易员认为，中国经济基本面并无明显起色，现券收益率上行动力不足。而在经历前几日冲击后，市场心态依旧偏弱，即使预期有波段性交易机会，出手也较为谨慎。

上海一基金公司交易员表示，早盘现券“收益率基本没怎么动，(成交也)不活跃。”

交易员透露，剩余期限近10年的国债170018最新成交在3.71%，上日尾盘为3.7125%；同期限国开债170215最新成交在4.2950%，上日尾盘为4.29%。

上海一外资银行交易员指出，目前主要利率债收益率已具有一定吸引力，但对于交易户来说，还不敢轻易入手，只能等趋势再明朗些慢慢介入。

央行行长周小川上周末表示，下半年中国经济增长有望实现7%。之后有市场传言中国三季度国内生产总值(GDP)有望达到7.3%，该传言令债市信心大挫，收益率快速上涨。统计局上日公布三季度GDP同比增长6.8%后，现券略受安抚。

业内人士稍早透露，财政部上午招标发行的30年新发固息国债中标利率4.28%，此前市场预测均值为4.29%，投标倍数2.66倍。

金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1712早盘收报97.02元人民币，较上日结算价涨0.06%；10年期国债主力合约T1712报在94.215元，较上日结算价涨0.06%。(完) (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)