中国债市动态：央行官员言论提振国债期货拉升，但现券反应有限情绪谨慎

路透上海6月26日 - 受中国央行副行长表态“去杠杆已有初步结果”提振，中国银行间债市周一早盘国债期货明显走强。不过现券反响相对平淡，活跃券收益率仅微幅下行；交易员称，市场预期金融监管加强对债市的负面影响还将持续，对监管层相关言论的理解也不会过度乐观，季末现券料难脱震荡。

北京一基金交易员称，早盘收益率小幅下行约1个bp(基点)，“170210券陆续成交在4.185%、4.19%，再下到4.18%。”

华北一银行交易员亦称，“期货比较强，但现券波动不大，看上去还是比较谨慎，季末了可能还是震荡为主。”

他表示，早盘现券对央行副行长易纲的言论的反应不太明显，虽然官方确认去杠杆已有初步成果，但长远来看监管不会放松，“字面上看，还是要去杠杆，只不过是平稳地去。”

新华网周一援引中国央行副行长易纲在第九轮中美工商领袖和前高官对话中的讲话称，去杠杆首先是稳杠杆，要让杠杆的增速降下来；现在看来，已有初步的结果。5月M2同比增长9.6%，从中能看出进一步稳杠杆态势。

中国央行周一公告称，临近月末财政支出力度加大，对冲央行逆回购到期后银行体系流动性处于较高水平，公开市场今日不开展操作。此亦为上周五以来连续第二日暂停操作；据此计算，今日净回笼500亿元人民币。

剩余期限近10年的国开债170210券最新报价在4.1850%/4.18%，上日尾盘为4.1925%/4.1850%。剩余期限近10年的国债170010券最新报价在3.54%/3.5350%，上日尾盘为3.57%/3.5350%。

中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1709早盘收报98.095元人民币，较上日结算价涨0.15%；10年期国债主力合约T1709收报95.550元，较上日结算价涨0.18%。(完) (发稿 吕雯瑾；审校 林高丽)