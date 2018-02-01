中国债市动态：宽资金支撑期现货延续强势，市场情绪悄然转暖

路透上海2月1日 - 中国债市周四期现货延续强势，因资金面愈发宽裕，以及股市连续调整催生避险情绪。银行间市场金融债表现更佳，10年国开活跃券收益率下滑逾3个基点（bp），国债降幅稍逊；中金所国债期货加速走高，成交量亦明显放大。

交易员并指出，市场情绪有悄然转暖的势头，一方面是受持续宽松的资金面支撑，此外尽管近期对于金融严监管的调门未松，但经过此前连续调整后，市场对于其负面影响已消化比较充分，未来强监管对于债市的冲击有逐步弱化的可能。

“资金这么松，另外这几天股市跌得比较多，情绪利多债市也正常。”上海一银行交易员称。

他并谈到，降杠杆担忧此前对市场已有过多轮冲击，监管的负面影响也有钝化的迹象；即便资管新规正式稿近期出台，只要没有超预期的新增利空，市场随后的反应有可能是利空出尽。

中国央行在公开市场连续净回笼，银行间市场周四流动性宽松态势有增无减，各期限供给十分充盈。此前非银机构从银行融入隔夜的临时性限制，也因转入月初而似已解除。

中国央行周四公告，目前银行体系流动性总量处于较高水平，可吸收逆回购到期、现金投放等因素影响，今日不开展公开市场操作。据此计算，单日将净回笼800亿元人民币，公开市场已连续六日净回笼，累计回收资金1.06万亿元。

华中一银行交易员则表示，近两日10年国开债走势较强，说明交易盘的心态也在转好，“感觉情绪被激发出来了。”

不过她认为，尽管债市进一步调整压力明显减轻，但由于积弱已久，情绪修复可能仍需一个过程，后市即使走强多空争夺也在所难免。

据交易员透露，10年国开债170215最新成交在5.04%，上日尾盘在5.0725%；10年国债170025成交则在约3.9025%，上日尾盘在约3.9125%。

进出口银行上午招标增发的一、三和五年固息债，中标收益率分别为4.1810%、4.7343%和4.9106%，对应投标倍数3.76倍、3.71倍和3.91倍。

中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1803早盘收报96.020元，较上日结算价涨0.13%；10年期国债主力合约T1803收报92.160元，较上日结算价涨0.27%。（完） (发稿 边竞；审校 张喜良)