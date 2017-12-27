中国债市动态：工业利润增速放缓未改现券弱势，流动性紧张影响暂不明显

路透上海12月27日 - 最新公布的中国11月工业企业利润增速放缓利好债市，只是临近年末，机构交投意愿不强提振作用有限。银行间债市周三主要现券收益率小升，国债期货主力合约也小幅下行。

另外，银行间市场对非银机构的七天期质押回购报价攀升至20%，上交所同期限回购最新成交达到14%。不过就现有情况来看，10年利率债等主要现券受此影响暂不明显。

中国11月份工业企业利润同比增速大幅放缓，创年内增幅次低。国家统计局解读称，放缓主要受价格涨幅回落影响；总体上看，今年以来工业企业效益持续改善，但降成本压力犹在。

上海一银行交易员表示，与神经紧绷的货币市场相比，现券交投略显平淡，“没啥交易，都在借钱。流动性(紧张)都是短期因素，熬过这个点就行了。”

中国央行稍早公告，目前银行体系流动性总量处于较高水平，临近年末财政支出力度加大，对冲逆回购到期等因素后仍将继续推高银行体系流动性总量，今日不开展公开市场操作。

交易员透露，10年国开活跃券170215最新成交在4.87%，上日尾盘为3.85%；同期限国债170025活跃度较上日略有改善，最新成交在3.90%附近，上日尾盘约3.89%。

中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1803早盘收报96.455元人民币，较上日结算价跌0.06%；10年期国债主力合约T1803收报92.95元，较上日结算价跌0.04%。(完) (发稿 李宏薇; 审校 乔艳红)