中国债市动态：情绪改善期现货显暖意，资金略缓新发国债招标受捧

路透上海8月2日 - 继此前连续几日疲弱震荡后，中国银行间债市周三早盘现券收益率略走低，国债期货同步上涨。交易人士表示，资金面平衡中压力趋缓，现券一改疲态交投情绪出现改善，一级两期新发国债招标亦受追捧，中标结果远低于预期。

“现券还可以，至少稳住了，下了1个多bp(基点)吧，”北京一银行交易员称，资金面逐步好转，一级国债需求比较火爆，尤其是10年期品种机构标位特别多。

他并表示，不过此前一级市场情绪一直不差，相对而言二级表现仍旧偏保守，整体未脱震荡行情。

财政部上午招标新发的10年期固息国债，中标利率为3.59%，低于此前市场预测均值3.63%；同时招标新发行的一年期固息国债中标利率3.33%，亦低于此前预测均值3.38%。两期债边际中标利率分别为3.61%和3.37%，投标倍数4.04倍和2.26倍。

北京一券商交易员指出，10年国开债二级收益率近日一度逼近4.25%，目前并没有突破而是回落到4.23%，但后期收益率继续下行动力仍显不足；长债仍要看经济走势到底如何，需关注接下来的基本面数据，短债可能会有一些机会，建议暂时还是采取票息策略。

“感觉(债市)还是没趋势，继续折腾，”他称。

央行公开市场今日进行总额1,200亿元人民币的逆回购操作，其中七天期900亿元，14天期300亿。据此计算，连续三日单日投放量完全对冲当日到期量。

剩余期限近10年的国开债170210券最新报价在4.2340%/4.2300%，上日尾盘为4.2400%/4.2300%；剩余期限近10年的国债170010券最新报价在3.6300%/3.6225%，上日尾盘为3.6450%/3.6300%。

中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1709早盘收报97.340元，较上日结算价上涨0.15%；10年期国债主力合约T1709收报94.735元，较上日结算价上涨0.21%。(完) (发稿 吴芳；审校 张喜良)