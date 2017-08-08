中国债市动态：收益率小升期货弱势震荡，外贸数据影响不大观望情绪浓厚

路透北京8月8日 - 中国银行间债市周二早盘现券收益率小升，国债期货弱势震荡。交易人士表示，市场情绪较昨日略有改善但仍显疲弱，欠佳的外贸数据出炉之时对市场稍有提振，不过总体影响不大。

他们并称，市场多空力量又显胶着，现券追随期货窄幅波动，在明日通胀数据即将公布之际，机构观望情绪浓厚。

“情绪比昨天稍好一点的感觉，没有那么恐慌了，外贸数据稍微利多点，刚出来那会收益率回落了一点，不过现在还是比昨天上了有1-2个bp（基点）。”华南一银行交易员说。

他并表示，近期大宗商品期货涨势凌厉，通胀忧虑再起，需关注明日公布的通胀数据。

北京一券商交易员亦称，外贸数据欠佳不过总体影响不大，短期来看利空利多因素均不明显，现券窄幅震荡走势料会维持。

“现券跟期货走的差不多，市场上的情绪还是比较观望的，所以一个数据出来大家也都不太买账，”他并称，“现在也没什么大的消息出来，多空都僵在那儿了感觉，上也上不去，下也没动力。”

中国海关总署周二公布，以美元计价7月出口同比增长7.2%，进口同比增长11%，均弱于路透调查预估的10.9%和16.6%。

中国统计局将于本周三上午公布7月通胀数据。路透调查显示，7月通胀同比涨幅基本持平于前月，环比略有上升，工业增加值在6月增长提速后或有一定放缓，受高温天气影响，消费增速可能也会有小幅走低，整体而言，经济运行活动有所降温。

一级市场方面，中国国家开发银行上午招标增发的10年期固息债，中标收益率为4.2727%，略高于预测均值4.26%，投标倍数为3.15倍；稍早招标增发的三年、五年和七年期固息债，中标收益率为 4.0538%、4.1466%和4.3424%，三年和五年接近预测均值4.05%、4.16%，七年则明显高于预测均值4.30%；三期债对应的投标倍数为3.89倍、3.53倍和2.48倍。

剩余期限近10年的国开债170210券最新报价在4.3050%/4.3035%，上日尾盘为4.2990%/4.2875%；剩余期限近10年的国债170010券最新报价在3.6650%/3.6550%，上日尾盘为3.67%/3.6250%。

中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1709收报97.190元，较上日结算价微涨0.04%；10年期国债主力合约T1712收报94.345元，较上日结算价小涨0.01%。(完) (发稿 侯向明； 审校 林高丽)