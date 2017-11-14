中国债市动态：数据不佳10年国债收益率仍迈向4%关口，国开主要新债走高

路透上海11月14日 - 中国最新公布的10月工业增加值等数据不佳，亦未给银行间债市添加向好动力，周二早盘10年期国债活跃券收益率续涨并迈向4%整数关口；国开行上午招标的五期新债中，10年和七年等主要品种定位亦随二级明显走高。

交易员指出，债市连续受挫后，不良情绪的渲染已暂时盖过分析判断。在10年国债收益率升至3.99%后，一度有买意出现，下一步可关注能否借此止住升势。

“感觉数据影响路径已经不通了，只剩下心理战。”北京一券商交易员称，不甚理想的经济数据公布后，国债期货早盘反而由涨转跌，利率债收益率跟随上涨。

中国国家统计局周二稍早公布，10月规模以上工业增加值同比增长6.2%，社会消费品零售总额同比增10%，均低于路透调查预估中值的6.3%和10.4%；1-10月固定资产投资同比增长7.3%，亦低于路透调查中值7.4%。

交易员透露，剩余期限近10年的国债170018最新成交在3.995%，上日尾盘为3.955%；同期限国开活跃券170215最新成交在4.76%，上日尾盘为4.685%。

国开行上午招标发行的七年和10年期固息增发债中标收益率分别为4.7505%和4.7063%，明显高于此前4.67%和4.65%的市场预测均值；另外三期债中，一年品种中标收益率也大幅走高，三年和五年与预测值接近。

中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1803早盘收报95.910元人民币，较上日结算价跌0.07%；10年期国债主力合约T1803收报91.915元，较上日结算价跌0.31%。（完） (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)