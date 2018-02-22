中国债市动态：春节后首日期现货均走弱，跟随假期内美债走势

路透上海2月22日 - 中国春节长假后首个工作日，银行间债市现券收益率周四早盘上涨，国债期货走低，均跟随假期期间美债走势。交易员表示，海外市场加息预期升温，抑制国内市场交易情绪，不过中国央行恢复逆回购操作显示出继续维护节后资金面的态度，限制收益率升幅。

北京一险资交易员称，“(现券收益率)开盘就上了，主要是春节期间美债的原因，不管如何国内也是跟着上一点的；接下来还是得继续关注海外，美债收益率能不能再冲高不好说，但我们判断还会在高位。”

她并表示，市场对春节后资金面普遍有收敛的预期，央行公开市场操作尽管有所对冲，但货币政策中性预期不变，流动性投放方面不会期待过高。

剩余期限近10年的国开债170215最新成交在5.0225%，春节前在4.99%。

美联储周三发布1月30-31日政策会议记录，巩固了随着经济增长提速，今年将进一步升息的预期。会议记录发布后，美国指标10年期美债收益率触及逾四年高位，30年期公债收益率触及2015年7月以来最高。

中国央行周四重启公开市场操作，分别进行1,600亿元七天、1,300亿元28天和600亿元63天逆回购，对冲今日顺延到期的2,435亿元MLF后，单日净投放1,065亿元。

中国央行春节假期前发布的2017年四季度中国货币政策执行报告称，下一步将保持政策的连续性和稳定性，实施好稳健中性的货币政策，管住货币供给总闸门。

中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1806早盘收报95.880元人民币，较上日结算价下跌0.18%；10年期国债主力合约T1806收报91.710元，较上日结算价下跌0.26%。(完) (发稿 吕雯瑾；审校 乔艳红)