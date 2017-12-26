中国债市动态：期现均小幅走弱，关注跨年资金紧张影响

路透上海12月26日 - 中国银行间债市周二主要现券随期货走弱，国开债交投活跃度继续高于国债。交易员称，就债券本身，年底前大幅波动的动力不强，惟跨年资金紧势有增无减，需要关注是否会增加现券抛压。

至今日，央行公开市场已连续三日暂停操作。虽然央行表述中称银行体系流动性总量处于较高水平，但跨年资金依旧紧而贵，非银机构最新可融入成本仍在10%上方。

上海一银行交易员表示，公开市场连续空窗，加上年末时点，跨年资金难求。若“大行还不出跨年，估计(现券得)有抛盘吧。”

交易员透露，10年国开活跃券170215最新成交在4.845%，上日尾盘收报4.83%；同期限国债170025终于也现成交，报在3.8825%，此前可参考收益率为3.89%左右。

央行稍早公告，目前银行体系流动性总量处于较高水平，临近年末财政支出力度加大，对冲央行逆回购到期等因素后仍将继续推高银行体系流动性总量，今日不开展公开市场操作。

中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1803早盘收报96.505元，较上日结算价跌0.06%；10年期国债主力合约T1803收报93.04元，较上日结算价跌0.05%。(完) (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)